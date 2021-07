Iker Jiménez explica el motivo por el que Cuatro no pudo emitir una nueva entrega de 'Cuarto Milenio'

Mediaset y Atresmedia se encuentran en plena batalla desde hace meses para hacerse con el liderazgo. Por el momento, Telecinco continúa manteniendo el primer puesto. Sin embargo, los nuevos formatos que se incorporan en la parrilla de Antena 3 han ido restando ventaja.

Por esto motivo, estos últimos meses, ambas cadenas no han dejado de comunicar cambios en su programación para intentar enfrentar sus formatos estrella a los de su rival. Cada vez que una de las cadenas incorporan un potente formato, la otra coloca en la misma franja horaria otro con un éxito similar. Esta es una estrategia que se está haciendo muy a menudo, concretamente Telecinco, dado que ve peligrar su primera posición.

Esta vez, Mediaset ha tomado una decisión respecto a la emisión de 'Cuatro Milenio', uno de los programas estrellas de Mediaset, concretamente de Cuatro. Desde hace años, el espacio presentado por Iker Jiménez ocupa el prime de los domingos, obteniendo una media de un 6-7% de share. Es por esto por lo que ha llamado mucho la atención de los espectadores que, este domingo, no se emitiese una nueva entrega del programa.

Mediaset decidió mantener 'Cuarto Milenio' en su parrilla y con el mismo horario como es habitual, 23:00 horas. No obstante, en vez de ser un programa con nuevo contenido, la cadena se decantó por emitir un programa repetido, una decisión que pareció molestar a sus fieles espectadores.





¿Por qué no hubo 'Cuarto Milenio'?

"Directamente no hubo programa por el fútbol, se alargó y emitieron reposición. El domingo que viene es el último de la temporada, pero mira que echar la final en 4 cuando hasta ahora lo hacían en Tele5...", se quejaba un usuario en Twitter. A pesar de esto, otros no parecían molestos y no dudaron en alabar al comunicador: "Me gusta tanto el programa, que aun viéndolo repetido, sabiendo que va a pasar, aun así, aprendo muchísimo y me sorprendo con cosas que, quizás, pase por alto la primera vez".

Ante estos comentarios, el conductor del espacio de Cuatro se ha visto obligado a responder a sus seguidores y explicar el motivo por el que emitieron una reposición, ya que, además de las quejas, parte del público creyó que ya estaban de vacaciones y que habían despedido la temporada antes de los previsto.

"Ayer Cuarto Milenio fue una repetición por ser la noche final de Eurocopa. La audiencia ha sido extraordinaria. Son ustedes increíbles. La semana que viene tendremos programa nuevo y será el final de temporada de Cuarto Milenio. Gracias!!!", explicaba el presentador del programa, dejando claro que el próximo domingo si emitirán su último episodio de la temporada.

