Iker Jiménez y Carmen Porter desvelan que su hija se ha visto afectada por la cepa británica:"No es una broma"

El aumento de contagios por coronavirus está acaparando todos los medios de comunicación. Esto se debe a que los casos por la covid-19 se han disparado este mes de enero, por lo que nos encontraríamos en plena tercera ola de la pandemia. Por este motivo, la noche del miércoles, Iker Jiménezha vuelto a hablar sobre las variantes del coronavirus en 'Horizonte'.

Haciendo hincapié en los datos, el presentador del espacio quiso dejar clara la no "marginalidad" de la cepa británica con una experiencia personal, protagonizada por su hija. Antes de contarla, el periodista recordó la negativa de Sanidad de cerrar temporalmente los colegios para frenar la tercera ola, a pesar de que la curva no deja de crecer. Además del rechazo de algunas vacunas ante las nuevas cepas.

"En su clase había un niño que había dado positivo. El resultado fue todo el colegio en cuarentena y confinado, porque había 15 casos", comenzó contando Jiménez, haciendo alusión a su hija. "Se está viendo que esta cepa se propaga mucho más rápido, porque hasta el momento en el colegio apenas había habido incidencias", agregó. "Gracias a dios nuestra hija está bien y los contagios no ha ido a más, solamente ese niño", aclaró por su parte Carmen Porter.

"Dicen 'las aulas son seguras': son seguras cuando se están midiendo y se están tomando medidas para corregirlo" @PabloFuente#Horizontepic.twitter.com/jueYKQkD9l — Iker Jiménez (@navedelmisterio) February 10, 2021

A raíz de esto, tanto los presentadores como los expertos invitados volvieron a arremeter contra las declaraciones de Fernando Simón sobre la cepa británica, ya que aseguró que sería algo "marginal", lo que el tiempo está desmintiendo. "Esta cepa, que era marginal y no iba a afectar, pero los que saben y los datos está demostrando todo lo contrario. Su dominancia en algunas partes de España es brutal, y no es una broma como nada de lo que hemos tenido hasta el momento", siguió diciendo el presentador.

"Algunos no les daban importancia a esto, hasta que tienes que ir al cole a recoger al niño con 15 casos. Lo que está pasando en los colegios es que da la sensación de que hay cierta oscuridad con este tema", se quejó el conductor del espacio de Cuatro.

El análisis de los expertos

"Nos estamos enfrentando a una ola invisible que no estamos viendo, pero que se está gestando. Podría derivar en un incremento importante y la bajada no llegue a ser lo suficientemente rápida como necesitamos", explicó Pablo Fuente, colaborador habitual del programa, dejando claro que hay que prestar más atención a estas cepas, las que el doctor Gaona definió como "galopantes".

"Empiezan a aparecer variantes que conocemos y otras que desconocemos, y esas me preocupan. Hasta ahora no ha afectado a niños, pero en Israel empieza a haber casos de niños. Vamos a empezar a ver niños contagiados, ¿qué pasaría si el virus muta y empieza a matar a niños? Estamos jugando con un virus que esa mutación, que hemos dejado que se replique, podría estar cerca y no lo sabemos", sentenció el doctor César Carballo, apoyando así a sus compañeros.