Iker Jiménez anuncia su nuevo proyecto profesional lejos de 'Cuarto Milenio': "No esperaba hacerlo"

Iker Jiménez es uno de los rostros más conocidos de Mediaset gracias a que cuenta con dos programas propios en la parrilla. Desde que la pandemia por coronavirus llegó, el presentador se ha caracterizado por tener una gran repercusión en debates sobre la covid-19, motivo por el que comenzó a presentar ‘Horizonte’, aunque ya dedicaba entregas sobre la pandemia en ‘Cuarto Milenio’. Asimismo, cuenta con su propio canal de YouTube, donde analiza todo tipo de noticias y tiene diferentes espacios como ‘La Estirpe de los Libres’.

A pesar de que se encuentra en un gran momento profesional y tiene una agenda bastante ajetreada, el periodista ha decidido embarcarse en un nuevo proyecto que poco tiene que ver con el contenido que suele ofrecer. Tal y como ha explicado el propio presentadores desde sus redes sociales, llevará a cabo unos nuevos especiales para su canal de YouTube, lo que compaginará con los dos programas de Cuatro que presenta.

Desde este mes de enero, las mascotas o animales de compañía tienen en España un estatuto jurídico diferente al de los bienes materiales y ya se les considera "seres vivos dotados de sensibilidad", por lo que pasan a ser “un miembro más de la familia”. A raíz de esto, el periodista ha decidido crear "una serie para el canal de YouTube sobre el mejor amigo”.

“Serán historias vividas en primera persona, que yo he podido conocer, incluso de mis animales; con historias de animales de otros; y con historias que me impresionaron muchísimo y que pude estar muy cerca de ellas", adelantaba el comunicador. A pesar de ello, Jiménez reconoce que no tenía en mente llevar a cabo esta idea, hasta que “ha recordado con nitidez algo que le pasó hace 25 años”. “Cuando yo fui totalmente consciente de que daría un brazo por mi perro. Tuve que ponerme a prueba”, contaba.

Mi idea es emitir mañana a las 22:00 primer episodio!!!! — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 25, 2022





Voy a contar algo que yo viví en el primer episodio...nunca lo olvidaré. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 25, 2022









"No esperaba hacerla, no la tenía en la cabeza"

"Dos rottweilers y un cachorrito de perro llamado Ufo, temblando en mis brazos. Eso lo que viví, pero lo que viví no fue excepcional", recordaba, dando así un adelanto de lo que se podrá ver en el primer episodio, el que se estrenará este 25 de enero a las 22:00 horas. "Yo muchas veces cuento cosas que he vivido porque sé que van a reverberar en vosotros", aseguraba. “Voy a hacer una serie para el canal de YouTube sobre el mejor amigo. Con historias vividas en primera persona, historia que yo he podido conocer, incluso con mis animales. Historias de animales de otros, historias que me impresionaron muchísimo. Vamos a hacer una serie de capítulos y el primero va a ser en abierto”, explicaba.

"Quiero hacer esta colección... Va a ser muy sorprendente. No esperaba hacerla, no la tenía en la cabeza, pero el recuerdo absolutamente nítido de aquella tarde-noche, de hace 25 años, con mi perro en los brazos me ha abierto la puerta de decir: '¿Por qué no recordamos algunos misterios, glorias y enigmas del mejor amigo? Pues lo voy a hacer", apuntaba el presentador.

No es la primera vez que el presentador muestra su admiración por los animales y, concretamente, por los perros. Ya lo hizo hace unos años cuando se encontraba al frente de 'Más que perros y gatos' (La 2). "Un perro te convierte en mejor persona. Un perro te hace la vida más agradable. Un perro te da cariño y amor como pocas cosas en este universo. Un perro sería incapaz de hacerte daño en este universo. Si entiendes el espíritu de tu perro, yo sé que no lo vas a abandonar jamás", decía entonces.