Ignacio Garriga interrumpe al presentador del debate de TV3 y estalla: "Ya sé que es difícil en esta casa"

Las elecciones catalanas, dado que se celebran el 14 de febrero, están acaparando todos los medios de comunicación estos últimos días. Es por esto por lo que, la noche del martes, 9 de febrero, se celebró en TV3 el debate en el que los candidatos manifiestan sus ideas ante los espectadores.

El espacio contó con Vicent Sanchis como moderador del debate electoral, quien se encargó de mantener el orden y de que todos los políticos fuesen escuchados y su turno respetado. Todo se mantenía en orden hasta que el conductor del espacio intervino tras unas declaraciones de Ignacio Garriga, candidato de Vox para presidir el Gobierno catalán.

"Por favor, sigamos con una cierta moderación en las exposiciones, pero por supuesto también se puede rebatir porque no todas las opiniones se pueden respetar, evidentemente", comentó el presentador, unas palabras que fueron muy criticadas, horas después, en las redes sociales.

Fue entonces cuando el representante del partido liderado por Santiago Abascal interrumpió a Sanchis y estalló: "¿Está usted censurando quizá a las ideas de algún partido político?", preguntó Garriga al presentador. "No", respondió el conductor del espacio muy rotundamente.

"¡Ah, vale! Porque es lo que parece que quería dar a entender, que los catalanes no puedan decir que la inmigración ilegal no tiene cabida en nuestra calles. Y o que no puede ser es que el conjunto de los partidos políticos financie a los ex MENAS mientras hay personas que no cobran ni 400 euros. Lo digo porque usted ha dado a entender que algunas ideas no son respetables y eso demuestra el sectarismo de esta casa y porque la queremos cerrar", declaró el político de Vox, aparentemente alterado.

La reacción del presentador

"Porque ustedes manipulan y siembran el terror. Y, encima, incitan al odio a los que defendemos ideas que los catalanes están padeciendo. Por tanto le rogaría neutralidad. Ya sé que es difícil en esta casa, pero se lo pido por favor", agregó el candidato de Vox, metiéndose a la vez con la objetividad de la cadena a autonómica.

Manteniendo su posición como moderador, el presentador no quiso responder y se limitó a escuchar, mantener la calma y asentir ante sus acusaciones. "Gracias, señor", dijo el presentador al dar por terminada la intervención de Garriga. Sin embargo, el gesto irónico del conductor del espacio no pasó desapercibido para nadie, ya que pareció muy sorprendido ante el directo ataque del político a la cadena.