Iglesias habla en televisión sobre los escraches que ha vivido en su casa: “Te sientes desprotegido”

Pablo Iglesias acudía este miércoles al programa 'Al Rojo Vivo' para valorar diferentes aspectos muy destacados de la actualidad relacionada fundamentalmente por la pandemia.

No obstante, uno de los temas que más ha llamado la atención de su paso por el programa, es la referencia que ha hecho Iglesias a los escraches que se producían en la puerta de su vivienda. “Me siento desprotegido cuando presento una denuncia y hay jueves que consideran que esto no es acoso”. Y añadía, lanzando un dardo al Partido Popular: “Si esto ocurriera con los ministros del PP el criterio, seguramente, sería diferente”.

El vicepresidente ha reconocido que es muy desagradable tanto para él como para la ministra Irene Montero tener que escuchar insultos día tras día. Aún con todo, ha incidido mucho en “minimizar” lo que le está ocurriendo y medir la proporción de las cosas pues “no hay que hacerse la víctima”.

Esta denuncia del acoso que sufría la ha hecho extensible en su cuenta oficial de Facebook hace unos días: “No hay derecho a que mis hijos tengan que sufrir las consecuencias del compromiso y las tareas políticas de sus padres”.

Tanto Pablo Iglesias como la ministra de Igualdad han presentado una denuncia por lo que consideran un episodio de amenazas y odio hacia sus hijos, a través de un tuit que indicaba que los pequeños iban a ser “carne de colleja”. Más allá de los escraches, el pasado mes de agosto un grupo arrojaba una serie de objetos al domicilio de la pareja. Ambos estuvieron también de vacaciones en Lena (Asturias), y se vieron obligados a dejar la casa donde se encontraban porque un medio lo filtró.

Pablo Iglesias y su defensa a Celaá: “Está haciendo un gran trabajo”

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, interviene durante la comparecencia en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, en Madrid (España), a 16 de junio de 2020.EUROPA PRESS/E. Parra. POOL

El vicepresidente del Gobierno ha negado las críticas a Isabel Celaá por la vuelta a las aulas y ha aprovechado para aplaudir su labor. El líder de la formación morada ha asegurado que las críticas las hace “en privado” y no en público, y así se lo hizo saber a la titular de Educación: “Le dije a Isabel que si tenía que hacer algo, lo haría abiertamente, pero creo que está haciendo un gran trabajo”.

Esta aclaración llega tras conocerse las críticas de Unidas Podemos a la gestión del Ministerio de Educación respecto a la vuelta a las aulas. Sobre la “desaparición” del titular de Universidades, Iglesias ha escudado este hecho asegurando que “es un perfil discreto y el académico español más prestigioso. Además, las competencias que tiene son limitadas, son básicamente de las autonomías... pero él está realizando un trabajo intenso”.

El propio Carlos Herrera, en 'Herrera en COPE' hacía así referencia al ministro (una opinión que dista mucho de la de Iglesias): "Tanto tiempo tumbado no puede ser bueno para la espalda". Estas eran algunas de las palabras que le dedicaba a Castells en su monólogo de ayer: "De Manuel Castells se dice que existe. Pero no hay pruebas irrefutables al respecto. Tangible, tangible, Castells no es. Creo que se le vio por última vez en abril. Ahora, Castells ha aumentado la leyenda sobre él. Convocó este lunes una reunión con rectores de toda España para ver qué hacen con el curso universitario. Y en el último minuto se ausentó por una operación quirúrgica de la que no había constancia y al parecer no es grave. Por supuesto deseamos la mejor recuperación. Pero ya no contamos con él en adelante", indicaba.