Herrera, sobre el ministro Castells: "Tanto tiempo tumbado no puede ser bueno para la espalda"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, no pudo acudir este lunes a la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria ya que el pasado viernes, 28 de agosto, "se sometió a una operación quirúrgica de carácter no grave pero sí urgente". El ministro fue operado de un problema de espalda "y su convalecencia le ha impedido su participación", recalcaba el ministerio en una nota de prensa enviada minutos antes de la reunión.

Castells ha sido duramente criticado en los últimos días por sus pocas apariciones públicas desde que fue elegido ministro por Sánchez en el mes de enero y por no haber hecho declaraciones públicas sobre cómo se estaba preparando el regreso a las aulas de los universitarios en plena pandemia por coronavirus. Su escasa presencia en actos públicos y oficiales han alimentado la suspicacia en las redes sociales. En redes sociales hay quien, incluso, ha decretado su "búsqueda y captura".

En su monólogo de este martes, Carlos Herrera también ha hecho referencia a esta ausencia notable de Castells y ha ironizado sobre ello. "¿La gente que va a la Universidad sabe que tiene un ministro? Las carteras de Ministerios se han ido troceando con este Gobierno en función de la necesidad de colocar gente y de ahí nació el Ministerio de Universidades. Es un ministerio que el propio ministro dijo que no tenía mucho sentido. ¡El propio ministro!", ha recordado Herrera.

HERRERA: "SE DICE QUE CASTELLS EXISTE"

"De Manuel Castells se dice que existe. Pero no hay pruebas irrefutables al respecto. Tangible, tangible, Castells no es. Creo que se le vio por última vez en abril. Ahora, Castells ha aumentado la leyenda sobre él. Convocó este lunes una reunión con rectores de toda España para ver qué hacen con el curso universitario. Y en el último minuto se ausentó por una operación quirúrgica de la que no había constancia y al parecer no es grave. Por supuesto deseamos la mejor recuperación. Pero ya no contamos con él en adelante. Si en perfectas condiciones, a Castells no le hemos visto el pelo en cinco meses, con esta dolencia a éste ya no le vemos hasta el curso de 2040. Si es que sigue en el Gobierno, aunque los planes de Sánchez son esos", ha continuado.

El comunicador también ha criticado las conclusiones a las que ha llegado la Comisión Delegada en ausencia de Castells. "Alguien en su nombre podría haber pensado algo porque al parecer la gran medida sanitaria para que los zagales y las zagalas vayan a la facultad va a ser usar mascarilla y ventilar lo que se pueda. Si les escuchan en Oxford, dejan de sacar la vacuna. ¡¿Para qué nos estamos matando nosotros en el laboratorio si lo que hay que hacer es abrir ventanas y llevar mascarilla?!", ha dicho con fina ironía.

Por último, Herrera le ha deseando "una pronta recuperación" para el ministro. "Nuestro deseo de pronta recuperación para el ministro Castells. Hombre, tanto tiempo tumbado no puede ser bueno para la espalda. Esperemos que se recupere pronto", ha concluido.

