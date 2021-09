Idígoras, ex corresponsal de TVE, no se muerde la lengua tras la renovación de La 1: "Hemos sido apartados"

Miguel Ángel Idígoras es reconocido por ser un mítico rostro de los informativos de Televisión Española. Esto se debe a que ha pasado por diferentes puestos de gran visibilidad como el de corresponsal en Londres, puesto del que fue cesado en 2020. Por aquel entonces, Enric Hernández era el director de Informativos y Actualidad cuando Rosa María Mateo seguía al mando.

Desde entonces, el periodista se ha mostrado muy crítico con la cadena pública y se caracteriza por manifestar su indignación en redes sociales. Esta vez, el ex corresponsal se ha mostrado muy claro ante las declaraciones del nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, quien ha dicho lo siguiente: "Hemos sufrido un daño reputacional por tres años de inestabilidad".

"Tres años de inestabilidad en los que algunos hemos sido 'apartados' profesionalmente", respondía Idígoras a través de su cuenta de Twitter. "¿Tú ves normal que después de 32 años haciendo información de todo tipo (País Vasco, Rabat, Londres...) me mande a hacer colas a un territorial alguien como Enric Hernández? Uno de los máximos responsables de la caída de audiencias", agregaba, respondiendo a la pregunta de un usuario que aseguraba que hay "algunos que llevan apartados toda la vida y se jubilan haciendo unas colas".

Asimismo, el comunicador de TVE no se corta al señalar a Hernández como "uno de los máximos responsables de la caída de audiencias" del canal. Esto se debe a que la cadena pública se encuentra ante uno de sus peores momentos al alcanzar datos de audiencia que dejan mucho que desear, tanto que en febrero solo obtuvo un 8,6% de share.

La llegada de la nueva dirección de RTVE, ha supuesto la total renovación de La 1. El nuevo director de Contenidos Informativos de RTVE es Esteve Crespo y, actualmente, Idígoras trabaja en la delegación del País Vasco. Aunque algunos de los cambios más destacados son los de las mañanas de La 1. 'La Hora de La 1' ha pasado a ser presentada por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, al igual que 'Las cosas claras' que ha sido cancelada y sustituida por 'Mejor contigo', espacio conducido por Ion Aramendi.









"El primer síntoma de preocupación"

No es la primera vez que el ex corresponsal se pronuncia sobre todos los cambios a los que se está sometiendo la cadena pública. José Manuel Pérez Tornero, presidente de Radio Televisión Española, afirmó que se dará más protagonismo a "los centros territoriales, el equipo de datos, la unidad de verificación" y la plataforma RTVE Play como "una manera de organizar y encontrar contenidos informativos de calidad".

Al igual que cree que la mencionada plataforma también favorece a la cadena al analizar el número "real" de espectadores de TVE, dado que se ha mostrado muy crítico con el actual sistema de medición de audiencias, incluso ha puesto en duda su "fiabilidad". "Yo me pregunto en voz alta cuál es la importancia de los estudios de audiencia... No hay que sacralizar las audiencias como el único dato para valorar la calidad de un producto. Hay que hacer periodismo de calidad y no maximizar la audiencia al servicio de los anunciantes", agregaba tras poner sobre la mesa "la posibilidad de establecer nuevos indicadores" porque "los actuales ya no sirven" para medir la audiencia.

"El primer síntoma de preocupación en Tve es que la dirección diga que las audiencias no son de fiar y que lo importante es la calidad", comentaba Idígoras desde su cuenta oficial de Twitter, haciendo referencia a las declaraciones de Pérez Tornero durante la presentación del equipo de Informativos.

