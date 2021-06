Hugo Cobo lanza 'Sanaré' y no cierra puertas a la TV: "Si me dejan cantar también iría a 'Gran Hermano'"

La carrera de Hugo Cobo evoluciona tan rápido como el propio artista. Tan solo hace un año desde que abandonó La Academia de 'Operación Triunfo' y, actualmente, ya cuenta con dos EP. Ya ha dejado atrás las canciones de 'Doleré', su EP debut', para abrir una nueva etapa con 'Jarana', el single que presentó el pasado 27 de mayo y que marcará el comienzo de su nuevo álbum, 'Sanaré'.

Siguiendo el ejemplo de todas los temas que ha compuesto y tal y como refleja su último sencillo, su nuevo proyecto no se ciñe a un solo estilo y se pueden escuchar temas urbanos, pop y, siendo fiel a sus raíces, flamenco. La música del extriunfito suena como una prolongación de su espontaneidad. Sin trampa ni cartón, traslada a su música su propia versatilidad.

A pesar de haberse dado a conocer como músico en plena pandemia, el cantante ha aprovechado el tiempo y el 18 de junio sacará su segundo EP, el que presentará en el Teatro Rialto el 23 del mismo mes. Incluso ya cuenta con una pequeña gira: "Tengo el Share Festival de Barcelona, Mar de Sons en Benicàsim... Y más cosas que están por anunciar", ha desvelado Hugo para COPE.

Aunque todavía no ha sido el lanzamiento, ya se encuentra trabajando en su tercer disco. "Una cosa que me pasa siempre, como cuando estuve trabajando en 'Doleré', lo terminé en nada, pero yo ya estaba metido en 'Sanaré'. Y, ahora que estoy con 'Sanaré', ya he terminado el siguiente", ha contado el cantante, dejando claro que su tercer EP ya está preparado para ver la luz.





Asimismo, no descarta desarrollar también una carrera televisiva, ya que le encantó su experiencia frente a las cámaras durante su paso en 'OT 2020': "A mí me flipa. A mí me encantó. Estás allí, sin ninguna preocupación, no tienes que pagar alquiler ni nada... Encima, con gente a la que quieres". Incluso deja la puerta abierta a participar en otros realities: "Por supuesto". "Si me dejan cantar también iría a 'Gran Hermano'... Yo voy a todos lados. A todos los sitios de los que me llamen, yo voy. Hay que decirle que sí a todo", reconoce. No ha podido desvelar nada, pero ante la pregunta de si tiene entre manos futuros proyectos en la pequeña pantalla, su contestación ha dado que pensar: "Dentro de la televisión, además de entrevistas... Hasta ahí puedo leer".

Aunque está muy centrado en su carrera como músico, no pretende desvincularse de su etiqueta de 'Triunfito', se muestra muy orgulloso de su paso por el concurso y niega que sea "un arma de doble filo": "Realmente, eso no lo entiendo porque lo dice la gente. Todos venimos de nuestra casa, claro que el programa nos ha impulsado a que nos vea más gente, pero cada uno cuenta con una carrera detrás. Yo, personalmente, llevo muchos años en la calle buscándome la vida, en garitos, presentándome a castings... Tuve la suerte de que me cogieron en 'OT', pero si no me hubieran cogido creo que también lo habría conseguido porque me movía mucho".

A pesar de esto, reconoce que el reality de TVE sí le ha cambiado como artista pero, principalmente a la hora de trabajar: "Me ha cambiado a la hora de trabajar y de ser más responsable a la hora de cuidar mi voz, pero personalmente no me ha cambiado nada. Tengo una personalidad muy marcada".





Hugo Cobo aclara sus polémicas en 'OT'



A raíz de esto, se ha recordado cuando Ayax se mostró muy crítico con el talent musical cuando vio cómo Eva y Hugo hacían una versión de uno de sus temas, 'Reproches'. "No me paséis más a los dos inútiles de OT porque cada vez que me lo pasáis estoy más cerca de pedir que los demanden. No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas!! QUE ASCO", se quejaba el rapero.

"Realmente, Ayax no tenía ninguna mala intención con nosotros. Él estaba confundido porque no sabía si había sido La Academia quien nos había mandado hacerlo. Después de haberse liado, se dio cuenta de que somos fans de él y que solo estábamos versionando una canción suya. En un principio, para nosotros fue dolor al sentirnos confundidos y, luego, él se dio cuenta. Nosotros súper contentos de que nos hubiera visto", aclaraba el cantante.

Asimismo, el cantante siempre se ha mostrado muy abierto a la hora de aclarar las polémicas y se ha sido muy sincero. Es por esto por lo que no le ha importado hablar del revuelo que provocó en las redes sociales cuando, estando en La Academia, comentó que Alejandro Sanz "no cantaba" y que "parecía" que Blas Cantó había hecho "playback": "Tengo una manera de expresarme... Ni pienso antes de hablar, es como me sale. Soy muy transparente. Soy el primero que les admira muchísimo a los dos, pero hay gente que no pilla mi humor".

Hugo Cobo ha contado esto y mucho más para COPE. El cantante visitó el 'Hotel ALOFT MADRID GRAN VIA' para hablar de su nuevo disco, sus futuros proyectos y aclarar las polémicas más sonadas que protagonizó durante su paso por 'Operación Triunfo', incluso el vídeo en el que aclaró su situación sentimental al regresar a su casa por la pandemia por coronavirus. Todo esto y mucho más en el vídeo.