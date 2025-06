El equipo que llamó a Cristiano Ronaldo para que jugara el Mundial de Clubes: "Lo evaluó, lo pensó..."

La figura de Cristiano Ronaldo siempre da que hablar, y en estas últimas semanas se especuló mucho sobre la posibilidad de que el luso hubiera jugado el Mundial de Clubes, después de quedarse libre de su equipo.

Durante las últimas horas, el técnico de River Plate Marcelo Gallardo habló de 'El Bicho' en una entrevista en Espn: "Tuve la suerte de dirigirlo en un momento, en un partido que me invitaron a Arabia. Me encontré con, no solamente con un gran profesional, sino con una persona, una buena persona".

Además de resaltar que le pareció una buena persona, Gallardo confesó que siguió teniendo buena relación y "fue en mediados de marzo" a través de un amigo en común, le realizó una propuesta informal: "Y dije, che, hay un Mundial de Clubes, tal vez, que se está viendo un jugador como vos, que marcó una época...".

"Se sintió reconocido, sino que lo evaluó, lo pensó, y después dijo, yo tengo que preparar la temporada que viene. Fue una cosa informal, no fue una cosa... Bueno, si picaba, picaba. Y mirá cómo será que una cosa informal, que él se encargó de hacer público, porque, te imaginas, esto no se hubiese sabido nunca. Como muchas cosas que no se saben y otras cosas que saben que son mentiras", añadió.