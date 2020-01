Albert vuelve a Masterchef Junior y acapara de nuevo todas las miradas

Era un momento muy esperado para muchos porque la salida de Albert de Masterchef Junior no gustó a la mayoría de seguidores. Así que la repesca ha sido una gran noticia para los espectadores. Volvía a Albert y volvía a hacer de las suyas, esta vez demostrando su destreza con una brochetas de salmón. Fue el primero en terminar la prueba. Pero también estaba Vega, que demostró tener una gran habilidad, y sus brochetas fueron las que más gustaron a los comensales, y acabó ganando.

Ya conocemos a los semifinalistas. Por cierto, la última prueba de la noche consistió en elaborar postres navideños. Mientras tanto, también fuimos testigos de cómo María volvió a encontrarse con Josetxo y llegó a afirmar: “Me pidió salir y yo le dije que no. Ahora somos amigos”. Un programa muy movidito.

- "¿@AlbertMCJ7 no habrás venido a ligar, no?"

- "No, solo a saludar"#MCJunior pic.twitter.com/X6mdKzVY5D