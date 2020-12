El elogio de Francis Franco a Iñaki López en ‘LaSexta Noche’ a costa de Pablo Iglesias

Uno de los nietos del dictador de Francisco Franco, Francis, ha vuelto este sábado al programa de 'La Sexta Noche' para comentar la actualidad política y social del país. Lo ha hecho con un tono conciliador y en el cual ha agradecido abiertamente a la cadena su presencia.

La entrevista que le ha hecho Iñaki López, presentador de 'La Sexta Noche', viene a raíz de que en las últimas jornadas la actualidad política y social pasa por su familia.

La entrega del pazo de Meirás

En concreto, la actualidad está marcada por el pazo de Meirás, que esta semana ha sido finalmente retirada a la familia Franco y se ha devuelto al Estado, tras varios meses de pleitos judiciales. Pero este recorrido judicial finalmente ha terminado este jueves, cuando representantes de la Administración General del Estado han recibido de manos de la justicia las llaves del inmueble que durante 82 años sirvió como residencia de verano de los Franco. La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha definido como el acto a que han asistido como "justicia histórica".

La Abogada General del Estado, Consuelo Castro, con la llave del Pazo de Meirás

La entrega de llaves, sin embargo, tuvo lugar el miércoles a la tarde, cuando Los Franco entregaron las llaves del pazo al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, un día antes del plazo máximo dado por la jueza para que el ejecutivo tomase posesión del inmueble. Su entrega se hace de forma provisional, simplemente para ejecutar la sentencia que otorga al Estado la propiedad del inmueble, un fallo que ha recurrido la familia hasta ahora propietaria.

"La técnica de la izquierda es siempre acoso, desprestigio y palo en la cabeza", ha afirmado Francis Franco en @SextaNocheTVhttps://t.co/gZ2Kj1hexV — laSexta (@laSextaTV) December 13, 2020

El gesto de Francis Franco

Bajo este paraguas informativo, ha asistido el nieto del dictador a 'La Sexta Noche', y lo ha hecho bajo un tono conciliador que permitían olvidarse, al menos por unos instantes, el pasado que podía tener el abuelo del invitado.

Sin embargo, en vez de enrocarse, Francis ha querido felicitar al programa y especialmente al periodista que lo presenta, Iñaki López, por su profesionalidad. "Quiero felicitarte a ti personalmente", ha comenzado Franco tras saludar a Iñaki López. "La última vez que estuve aquí me crucé con Pablo Iglesias y preguntó por qué me invitaban a este plató", ha desvelado.

Un gesto, que en opinión de Francis, es suficiente. "Como se dice que esta cadena es la vocera de los podemitas pensé que no me ibas a llamar. Me habéis llamado y has demostrado una independencia que es muy de agradecer y de felicitar en estos tiempos que corren", ha expresado Francis Franco.

Unas palabras, sin embargo, que Iñaki López no se esperaba y que después ha querido matizar. "Usted es parte fundamental en esta sentencia y agradecemos a nuestros invitados que se presten a hablar con total libertad", ha apuntado antes de retomar la entrevista.

