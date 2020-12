La fatídica predicción de Iker Jiménez para estas navidades: "No hay nada que hacer"

Iker Jiménez lleva meses haciendo del coronavirus el principal tema de sus programas. No en vano, el presentador vasco es el creador de 'Informe covid', un programa dedicado en exclusiva a la pandemia que lleva un año causando estragos a lo largo y ancho del planeta.

Hace apenas unos días, uno de los colaboradores principales del programa, el doctor Carballo, avisaba de los problemas que pueden venir en las próximas semanas ante la llegada de la temida tercera ola de la pandemia y pedía al Gobierno que se implicara para intentar evitar una tercera oleada letal. "Apelar a la responsabilidad individual ya ha pasado. Todos sabemos lo que hay que hacer para frenarlo, y la estrategia europea ha fracasado. Es más, el Gobierno podría hacer test masivos cada cinco días, aunque eso les cueste 1.500 o 2.000 millones de euros, puede parecer mucho, pero no llega al 1% de lo que gastaremos si dejamos que las cosas sigan su curso".

"Solo veo dos maneras de evitar la tercera ola, confinarnos y la posibilidad de hacernos test..." @ccarballo50#Horizonte#InformeCovidpic.twitter.com/6fObh58gAu — Iker Jiménez (@navedelmisterio) December 16, 2020

La advertencia de Iker Jiménez sobre lo que se nos viene encima

Ahora es Iker Jiménez el que da la voz de alarma sobre lo que se está viendo en los últimos días en las calles de nuestro país, también llamado España. La anécdota le sucedió al bueno de Iker cuando llevaba a su perro al veterinario. “Me he quedado impactado al ver restaurantes llenos en interior y sin mascarilla. Me pregunto qué piensan esas personas. Me parece inconcebible”.

Acabo de llevar a mi perro al veterinario. Me he quedado impactado al ver restaurantes llenos en interior y sin mascarilla. Me pregunto qué piensan esas personas. Me parece inconcebible.

No hay nada que hacer. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) December 16, 2020

"No hay nada que hacer", sentencia Iker Jiménez. Un mensaje muy negativo que puede despertar la preocupación de sus seguidores en las redes sociales.

España, ante el comienzo de la tercera ola

En los últimos días, la incidencia de coronavirus en España está volviendo a subir, después de un mes de bajadas constantes. Algo que muchos interpretan como el comienzo de una tercera oleada de la pandemia en nuestro país. Preocupa además la coincidencia de esta subida con la llegada de las fiestas navideñas, en las que muchos cambiarán de comunidad autónoma y se reunirán con personas con las que no guardan contacto habitual.

Por eso, muchos temen que el mes de enero sea el de la tercera ola en España, que podría volver a poner a prueba el sistema sanitario de nuestro país.