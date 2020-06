El duro enfrentamiento entre Fani y Oriana en 'La casa fuerte' que casi llega a las manos

La venezolana Oriana Marzoli parece estar dispuesta en convertirse en la auténtica protagonista del nuevo reality de Mediaset, 'La casa fuerte'. Para ello no está escatimando en discusiones con todas aquellas personas que se le cruzan por delante en el concurso, sobre todo, con el resto de mujeres que habitan el reality.

Si José Antonio Avilés era un incordio para sus compañeros de 'Supervivientes' por ser un pesado que se inventaba lo que sucedía, Oriana es un perfil que busca más el confrontamiento dando a sus rivales donde más puede doler.

Así lo está demostrando constantemente con Fani y Christofer, a quienes recuerda constantemente, y con humillaciones de por medio, la deslealtad que la concursante de 'La isla de las tentaciones' asestó a su novio tras precisamente caer en la tentación.

Fani no aguanta más y estalla contra Oriana: "Porque no estoy en la calle..."

Oriana ha fijado el blanco en la pareja formada por Christofer y Fani, a los que no duda en recordarles su pasado en el primer reality en el que estuvieron. La venezolana aprovechaba una prueba infantil a la par de simple para meter baza entre ambos. La prueba consistía en en imitar sonidos de animales. Sin embargo, Oriana aprovechaba la figura del toro para colocar el nombre de Christofer debajo haciendo claro hincapié en la deslealtad sufrida por el chileno en 'La isla de las tentaciones'.

Tras ver esto, Fani estalla y se iba directamente a por la venezolana encolerizada y soltando todo tipo de insultos: "Sinvergüenza, ¿vas a estar toda la vida metiéndote con mi novio y conmigo?. Mira, porque no estoy en la calle...¡Quieres dejar a mi novio en paz!", gritaba la exparticipante de 'La isla de la tentaciones' fuera de sí mientras que Oriana parecía disfrutar del momento, provocando: "¿Qué haces así? Si no, ¿qué me hacías?", respondía desafiante mientras que ambas se acercaban cada vez más quedándose a milímetros e intercambiando insultos.

"Eres una poligonera agresiva y tu novio te tiene que calmar", reprochaba Oriana con cachondeo mientras Christofer hacía lo suyo para evitar que la pelea fuese a más. "Poligonera agresiva. Tu argumento deja ver lo buena persona que eres y lo buena mujer que eres, que eres nada. No tienes valores", azotaba Fani a Marzoli. "¿Tú eres la que tiene valores?", replicaba ella.

Christofer sujeta a Fani para evitar males mayores con OrianaMediaset España

Fani para defenderse sacaba a relucir los retoques estéticos que la venezolana se ha realizado en los últimos 7 años, algo en lo que mentía defendiendo que solo se había operado el pecho: "Callo, eres un callo. Eres muy fea, un monstruito andante y por eso estás con este feo (Christofer)", seguía atacando también Oriana con el físico a Fani, quien sentenciaba a su rival: "Ella está muerta y no la llaman de ningún lado. Le viene bien discutir conmigo".

Sónsoles Ónega, que se estrenaba como conductora de un reality después de haber presentado un debate de 'Supervivientes' no daba crédito de lo que estaba viendo de la propia Oriana: "Yo que no la había visto así, alucino que cómo mete la quinta. Es como una especie de gremlin", afirmaba sorprendida.

