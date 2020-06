Un triunfito 'traiciona' a TVE y se pasa a 'La casa fuerte' en Telecinco

'La casa fuerte' lleva ya una semana en marcha y sin embargo sigue mostrando un rumbo de lo más confuso. No por las audiencias donde más que seguro se convirtiese en lo más visto de la noche del jueves. A pesar de ello, la propia mecánica y el contenido generado por los participantes no terminan de convencer a los fieles de este tipo de formatos.

Como ejemplo, en la mecánica del concurso, que ni siquiera parece saberse el vetarano Jorge Javier, provoca que la única emoción que tenía la gala del jueves era saber si la pareja formada por Maite Galeano y Cristian Suescum iba a ser relevada de la zona de privilegios, y esta arrebatada por Oriana e Iván. El público eligió la continuación del clan Sofía dentro de 'La casa fuerte'. Lejos de ese momento, se acabó la emoción.

Otro tema que desconcierta es los contenidos que generan los concursantes. Todo parece girar sobre la venezolana Oriana, sin embargo su actitud, sus broncas subidas de tono hacen que con solo una semana de concurso, cansen los gritos y la mala educación ofrecida por la viceversa con cualquiera que se le encare.

Uno de los momentos más comentados en las redes sociales fue la sorprendente aparción de Miki Núñez en el reality de Telecinco. No es habitual ver a un concursante de 'Operación Triunfo' paseándose por estos formatos de Mediaset, y más tratándose del representante de España en Eurovisión en la pasada edición de 2019.

En una de las pruebas que hacen los concursantes día a día para conseguir dinero, las parejas tuvieron que hacer una coreografía con la canción 'Me vale' de Miki Núñez. Ahí aparecía el triunfito para cantar y valorar las actuaciones de Oriana y compañía.

Tras verles hacer una coreografía, el ex triunfito decidió que Ferre y Cristina fueran los ganadores. Una situación que, seguramente, nunca se había imaginado protagonizar el catalán y que provocó las reacciones de las redes sociales.

¿Miki Núñez viendo a la Maite bailar? Me ahogo con la simulación tremenda #LaCasaFuerte3

Miki valorando a Maite Galdenado y a Doña María Jesús Ruiz. Me lo dicen hace un año y no me lo creo. Sin duda el 2020 está siendo impredecible #LaCasaFuerte3