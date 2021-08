Fabiola Martínez se sincera en Telecinco y aclara si Bertín Osborne le fue desleal: "Con lo que yo soy..."

Bertín Osborne y Fabiola Martínez se encuentran en el centro de las polémicas y sus seguidores están expectantes a cualquier movimiento o declaración que hagan. Esto se debe a que la pareja se separó el pasado mes de enero. Después de 20 años juntos y dos hijos en común, la pareja decidió tomar caminos diferentes. Conscientes del revuelo que iba a provocar esta noticia, el cantante decidió mandar un comunicado para explicar lo sucedido.

"Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo...", comenzaba diciendo para corroborar la noticia. "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades", aseguraba el presentador para evitar las falsas especulaciones y tras reconocer que es una persona "complicada en el día a día y asume toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión".

Durante meses, esta ruptura fue desarrollándose en silencio. No obstante, los protagonistas han ido hablando sobre ello de manera muy breve. Durante su entrevista con Paz Padilla en 'Mi casa es la tuya', Bertín reconoció que lo que más le pesa de esta situación es no tener una familia a su lado: "Lo que más me pesa es tener la edad que tengo y no tener una familia conmigo. A medida que cumples años y te sientes solo. Es muy jorobado... Uno comete errores, mete la pata, hace tonterías...". Unas declaraciones que corroboran lo solo que se siente desde entonces, tal y como confesó en su entrevista con Isabel Díaz Ayuso: "En casa estoy solo, casi procuro volver más tarde y así no estoy más tiempo solo".

Estas declaraciones fueron recuperadas por 'Viernes Deluxe' aprovechando la visita de Fabiola Martínez, quien se sometió a una entrevista en el programa de Telecinco para aclarar los verdaderos motivos de su separación y explicar cómo es la relación que mantienen actualmente.





En primer lugar, los colaboradores quisieron hacer hincapié en las "tonterías" que hizo el cantante durante su matrimonio y si tenían que ver con algún tipo de deslealtad, poniendo asó sobre la mesa una de las preguntas más frecuentes desde que se anunció su separación. "¿Qué tonterías ha hecho Bertín estando casado? Porque, claro, conociendo un poquito la picaresca que tiene Bertín, yo puedo entender creer que esas tonterías son que de vez en cuando ha ido a ligar", dejó caer Lydia Lozano.

"Bertín ha cometido varias tonterías y él lo sabe"

"A mí no me consta, Lydia", aseguró la entrevistada. "Además, con lo que yo soy...", agregó, dejando caer que si eso hubiese sucedido no le habría perdonado. "Me duele verle triste en la entrevista con Paz Padilla, Bertín ha cometido varias tonterías y él lo sabe... Yo he estado muy enamorada de él, nuestros dos hijos han nacido del amor", aseguraba la empresaria.

"Él se refiere a tonterías a lo que el reconoce, de una manera muy suya, que a lo mejor podría haber hecho más o podría haber estado más volcado o le han molestado cosas que, en ese momento, eran absurdas... Yo he hecho muchas tonterías también", aclaraba la entrevistada.

Asimismo, Fabiola también aprovechó para explicar porque acordaron a que pasaran las navidades para anunciar que se separaban: "No era el momento, había que contárselo a las personas de nuestra familia que queremos, yo aún tengo una quedada pendiente con mi suegro".

Además, confesó cómo reaccionaron sus hijos a la noticia, concretamente la de Carlitos: "Él ya se esperaba, nos veía discutir en casa y sabía que las cosas no estaban bien, cuando le ofrecí que buscásemos ayuda profesional para hacérselo entender me respondió que me cuidara yo, que yo lo necesitaba más que él".