Un experto en Salud Pública habla claro de lo que nos espera después de ómicron: "Los próximos meses"

Este jueves, España ha vuelto a notificar un descenso en su incidencia, por tercer día consecutivo desde hace varios meses. Aun así, solo ha bajado siete puntos hasta los 3.279 casos, con un nuevo pico de contagios en 157.447, que pone de manifiesto que gran parte de las comunidades mantienen aún una alta tasa de trasmisión que continúa incidiendo en la ocupación hospitalaria en planta, que marca un 15,2 % y en las Unidades de Cuidados Intensivos, ocupadas en un 23,3 % por casos covid.

La sexta ola en España se sigue moviendo en torno a los picos máximos de positivos, que se registraron principalmente la semana pasada: 134.942 el lunes, 179.125 el martes (récord máximo de toda la pandemia), 159.161 el miércoles, 162.508 el jueves y, de viernes a domingo, 331.467. Ayer fueron 157.941 nuevos positivos.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia a 14 días baja levemente y encadena así tres días seguidos de descenso con caídas en al menos una docena de comunidades, mientras que a 7 días, es decir, el dato que refleja la evolución de la pandemia en la última semana, también sigue la misma senda.

EFE/Brais Lorenzo





Pese a que los indicadores siguen estando en cifras muy altas, son varios los expertos que han mostrado cierto optimismo en los últimos días, en cuanto a alcanzar el pico de la variante ómicron en España. En esta línea se ha pronunciado este jueves en 'Más vale tarde' el codirector del Instituto de salud y Estrategia de Bilbao, Rafael Bengoa, que ha señalado que "es probable que haya muchos más casos, pero cuando tienes cuatro indicadores dando señales de desaceleración es evidente que hay que ser optimista".

¿Será ómicron el final de la pandemia?

Por el contrario, el experto en Salud Pública no se ha mostrado partidario del plan de inmunidad de rebaño, que califica de "muy mala idea", si se trata de asumir que todos nos vamos a contagiar en algún momento, y que no ocurre nada por ello.

"Clínicamente, no sabemos quién es susceptible de pasarlo mal con este virus por una razón u otra. Seguimos teniendo muchísima gente en hospitales y UCI, y la mortalidad sigue siendo alta, por lo que ese mensaje es negativo, sobre todo con los datos que tenemos ahora, que dicen que estamos en pandemia y no en endemia, y hace disminuir la percepción de riesgo", ha apuntado, pidiendo a las autoridades que "sean prudentes" a la hora de mandar mensajes, "para no dar a entender que el riesgo es muy alto".

Bengoa también ha respondido en La Sexta a la pregunta que más nos hacemos estos días, y es si ómicron supondrá el final de la pandemia: "Ni el propio virus sabe si es el final. Hay que estar muy alerta, pero la forma de razonar esto es ser optimista con que vamos a estar bajando con ómicron durante los próximos meses, pero, por detrás, las autoridades tienen que estar preparando el plan pandémico por si surge otra variante para que no nos pille tan 'desnudos' como lo hizo ómicron".

