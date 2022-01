Un experto revela cómo evitar que nos estafen con el aceite de oliva virgen extra: atentos al sabor y el color

Este jueves, Patricia Pardo y Ana Terradillos han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, las presentadoras han dado paso a un experto que ha explicado a los espectadores cómo evitar que nos estafen cuando nos venden aceite de oliva virgen extra.

Tal y como ha contado Terradillos, el sector del aceite se enfrenta a una jornada histórica al paralizarse, por primera vez, la campaña de recolección de la aceituna en Jaén. Como consecuencia, los profesionales del sector han optado por cerrar las cooperativas y las almazaras debido a los bajos precios. Para analizar este hecho, el espacio de Telecinco se ha desplazado a Jaén para hablar con Juan Luis Ávila, responsable de COAG de aceite en la provincia andaluza.

En primer lugar, el entrevistado ha aclarado que las reformas del ministro Luis Planas se basan más en el "reparto de política territorial que en las necesidades agrícolas". "El aceite es fundamental en nuestra dieta mediterránea", ha señalado la conductora del espacio de Telecinco entonces tras advertir a la audiencia de que se están llevando a cabo estafas en las que la gente cree que compra un aceite de buena calidad cuando realmente no es así.

Ha sido entonces cuando 'El Programa de Ana Rosa' ha apuntado que se está planteando introducir en el mercado un aceite no apto para el consumo, pero etiquetado como aceite de oliva virgen extra, siendo en realidad una mezcla de aceite de orujo y girasol. Asimismo, no se someterán ningún tipo de control sanitario.









Por este motivo, para evitar que nos engañen, el programa ha contado con Enrique García Tenorio, director de la Denominación de Origen Montes de Toledo, para conocer que se debe tener en cuenta para evitar ser estafados a la hora de comprar aceite. El experto ha asegurado que el detectar un aceite virgen extra de otro que no lo es una tarea bastante complicada para el consumidor.

Sin embargo, tal y como ha explicado Tenorio, hay que tener en cuenta el color y el sabor. Por un lado, el color, aunque no indica la calidad, es importante pensar en cómo es el aspecto de la aceituna cuando se hace el aceite: "Lo que tenemos que tener en la cabeza es que un aceite de oliva virgen extra es un zumo de la aceituna... Igual que el zumo de naranja tiene que oler y saber a naranja, el zumo de aceituna tiene que oler y saber a aceituna"

"Un aceite de oliva virgen extra de calidad nos va a recordar a verduras, al tomate, a la alcachofa, nos va a dar aromas de hierba y de hoja de olivo. Todo eso, en boca, también nos lo va a decir. Otras variedades nos van a recordar al melocotón, la manzana o la almendra. Siempre cosas naturales, frescas y sanas. No nos tiene que recordar a una aceituna de lata, porque esta ya está fermentada", aclaraba el experto, señalando que también es importante oler el producto antes de comprarlo.

Respecto al aceite de orujo que intentarán vender, Tenorio ha explicado que se obtiene de la grasa que suelta la aceituna al hacer el aceite de oliva virgen extra. Por este motivo, la composición de uno y otro es parecida, pero no la misma, por lo que hay que tener cuidado para no confundirla. Esa grasa debe secarse y refinarse antes. Además, el experto apunta que si el aceite en su etiqueta no cuenta con la denominación 'virgen' o 'virgen extra' significa que trae algún defecto de fabricación, ya que ha tenido que pasar por refinería y mezclarse con un aceite virgen.