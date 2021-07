La estrategia de Telecinco tras la emisión de la entrevista de Olga Moreno: afecta de lleno a Rocío Carrasco

El pasado miércoles 28 de julio, la entrevista de Olga Moreno se convirtió en un éxito ya que su testimonio interesaba para completar la versión de Rocío Carrasco. Tras su emisión, programas de Telecinco como 'El programa del verano' o 'Ya es Mediodía' comentaban algunas de sus declaraciones más sonadas. Sin embargo, Mediaset ha optado por el silencio sobre estas palabras en otros formatos como 'Socialité' o 'Sálvame'. Una estrategia indirecta, al no hacer referencia alguna al especial denominado 'Ahora, Olga' en dos programas insignia de la empresa audiovisual.

Por tanto, este sábado, el programa presentado por María Patiño no ha realizado mención alguna de dicha entrevista y se ha centrado en otras cuestiones, como el 'encontronazo' que ha sufrido el programa. Además, también han analizado el polígrafo de Alejandro Albalá en el 'Deluxe' o las acusaciones de estada a Sergio Sajen y Lara.









Algunos seguidores de toda esta vorágine informativa que protagonizan Rocío Carrasco y Olga Moreno creen que así, Telecinco se estaría posicionando a favor de Carrasco al "silenciar" a la ganadora de 'Superviviventes 2021' de algunos de los programas más seguidos de la casa como es el caso de 'Sálvame' y 'Socialité'.









Una polémica que surgía con el estreno de la docuserie 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. Una reaparición de Rocío Carrasco ante la escena mediática que no ha pasado desapercibida para la opinión pública española y que ha traspasado la pequeña pantalla pues incluso en la política, hay destacados rostros que han tomado postura y se han pronunciado a favor de la hija de Rocío Jurado ante sus impactantes declaraciones.

Iker Casillas manda un recado a María Patiño por lo que le ha hecho 'Socialité': "Un poco más y..."

Socialité', que presenta El programa de Telecinco, '', que presenta María Patiño , ha hecho públicas unas imágenes en las que el exportero del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas se cabrea con un equipo del programa por grabarle en su pueblo mientras se encontraba con su familia. Durante dicha grabación, se puede ver al exportero percatándose de que le graban y quitándose la mascarilla para encararse con los periodistas.

"Escucha, ¿me estás tomando el pelo? Escúchame una cosa. A mí que me estéis grabando me importa tres cojones". Además, añadía que "no tengo ganas ni de enfadarme un poco. Me da igual que me estés grabando, déjame tranquilo y tú también. Que tonto no soy", decía.

El deportista también ha reflejado su incomodidad a través de redes sociales, publicando el siguiente mensaje. "Un poco más y me vuelvo loco. ¡Saco cuchillos! ¡Bazucas! ¡Tanques! ¡Cazas! ¡Misiles! En fin... Feliz fin de semana a todos. Incluido a vosotros. Me gusta vuestro programa...".