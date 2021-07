Iker Casillas manda un recado a María Patiño por lo que le ha hecho 'Socialité': "Un poco más y..."

El programa de Telecinco, 'Socialité', que presenta María Patiño, ha hecho públicas unas imágenes en las que el exportero del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas se cabrea con un equipo del programa por grabarle en su pueblo mientras se encontraba con su familia. Durante dicha grabación, se puede ver al exportero percatándose de que le graban y quitándose la mascarilla para encararse con los periodistas.

"Escucha, ¿me estás tomando el pelo? Escúchame una cosa. A mí que me estéis grabando me importa tres cojones". Además, añadía que "no tengo ganas ni de enfadarme un poco. Me da igual que me estés grabando, déjame tranquilo y tú también. Que tonto no soy", decía.

La periodista se escudaba indicando que estaba grabando con su móvil. Este percance, tal y como ha explicado el programa, se producía este viernes a mediodía.

Iker Casillas pierde los papeles y se encara con un equipo de #Socialité475 ?? Arrancamos con @maria_patino ?? Síguelo en DIRECTO en @telecincoes ?? https://t.co/mC1sx0ePr8pic.twitter.com/uRUTgBXar5 — SOCIALITÉ (@socialitet5) July 31, 2021

"¿Por qué no habéis seguido a la Carrasco en las vacaciones?", "El chico se va a su pueblo a buscar la tranquilidad...¿qué esperas? Paciencia infinita la de Casillas" o "Grande Iker", eran algunos de los múltiples respuestas a esas imágenes que reflejaban el evidente cabreo de Iker Casillas ante el seguimiento de 'Socialité' a su descanso vacacional.









Los vecinos de Casillas también increpaban a la reportera de 'Socialité' para defender a su vecino. Tal y como podía apreciarse en el directo, las personas que se encontraban en la plaza empezaban a insultar y a intentar acabar drásticamente con la conexión. Incluso llegaban a lanzarle bandejas en pleno directo.

"Ayer fue desagradable con nosotros, pero hoy ha sido muy correcto y muy amable, él sí", decía la periodista haciendo referencia a la actitud de Iker.

Así amenazó María Patiño con abandonar 'Socialité' por el mote que le ponían sus compañeros









Hace escasas semanas, se vivía un momento de tensión en el plató de 'Socialité'. El hecho provocaba mucha polémica porque afectaba de lleno a la presentadora del espacio, la periodista María Patiño, después de que una de sus compañeras hiciese público un rumor que existía relacionado con la colaboradora de 'Sálvame'.

Todo comenzaba cuando la presentadora daba paso a un reportaje en el que se iba a hablar de las denuncias que existen sobre los "famosos gorrones" que se aprovechan de su influencia para beneficiarse de un trato a favor en establecimientos y adquirir gratuitamente algunos productos. El problema venía cuando sus compañeros de programa incluían su nombre en dicha lista, apareciendo su nombre en el reportaje. "Esto va en contra de mi filosofía", denunciaba la presentadora.

Un comentario que generó un ambiente muy tenso y que provocó que la reputada periodista de Mediaset pusiese en entredicho a sus compañeros por incluirla en dicho listado.