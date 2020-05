Esto es todo lo que hay detrás de 'Hermano mayor' y siempre te has preguntado

En 2009 llegaba a Cuatro un programa que provocó un gran revuelo. Tras el éxito de programas como 'Supernanny', la cadena apostaba por un programa donde un coach intentaba encarrilar a jóvenes con vidas conflictivas. El elegido para esta labor fue Pedro García Aguado, todo un medallista con un pasado lleno de drogas, adicciones y violencia.

Los casos que se mostraban en pantalla, la intensidad, y las situaciones de confrontamiento pronto provocaron que este programa se convirtiera en todo un éxito en su primera temporada. Con solo 7 capítulos, Aguado y sus jóvenes rebeldes sentaron en su primera temporada una media de dos millones de espectadores delante de la televisión, algo extraordinario para la segunda cadena de Mediaset.

Esto garantizó la continuidad del programa en antena durante unas 10 temporadas, con cambio de presentador incluido, siendo el exboxeador Jero García el que recogía el testigo de Pedro García Aguado. Tras un desgaste provocado por el paso de los años y la bajada en la audiencia tras la salida del exjugador de waterpolo, Cuatro puso final, de momento, a uno de sus programas más emblemáticos en 2017. A pesar de estos 10 años de programa siempre ha corrido la sombra de la sospecha sobre el programa.

Pedro García Aguado durante una emisión de 'Hermano mayor'

Las sospechas de montaje sobre 'Hermano mayor'

Como suele pasar en este tipo de programas como en 'Pesadilla en la cocina' la sombra de la sospecha y del montaje siempre ha rodeado al programa. Mucha gente se pregunta por las puertas que se parten con facilidad, objetos que se rompen, y sobre todo, cómo estos jóvenes se pueden comportar así delante de una cámara.

A diferencia de lo que ocurre con el programa de Alberto Chicote, en el caso de 'Hermano mayor' es difícil encontrar casos de denuncias de los propios participantes en el programa que acusen de montaje o hayan tenido una mala experiencia tras el paso de Aguado o García por sus vidas. El máximo caso de exposición para comprobar esto fue el caso de Dakota Tárraga.

La alicantina no asimiló la muerte de su hermano lo que provocó una rechazo hacia sus padres que derivaba a constantes enfrentamientos. La característica forma de ser de la jovén y sus frases pronto la convirtieron en el personaje más viral de la historia del programa. Tanto fue su éxito que acabó participando en 'Supervivientes 2019'.

Como es habitual, la aparición de Dakota en el reality de superviviencia provocó que los programas de Mediaset como 'Sálvame' o 'Viva la vida' indagaran en el pasado de la vida de la alicantina, algo que se está viendo ahora con José Antonio Avilés para desgracia del cordobés. En el caso de la joven, muchas fueron las vecinas que afirmaron que lo que se vio en 'Hermano Mayor' era real: "Sí ha cambiado pero su forma de hablar es esa y a la hora de discutir, ella discute así", "Dakota suele venir mucho a mi bar con el novio y la muchacha tiene el corazón enorme, no es como la pintan", eran algunas de las afirmaciones que arrojaban luz sobre la forma de ser de la participante. Al otro lado estarían Cintia y Edu, otros dos jóvenes que pasaron por 'Hermano mayor' y que acusaban a la superviviente de estar dando mala imágenes de ellos, y de quienes han pasado por el programa para cambiar.

Pero no solo de esta chica ha vivido el programa, ya que durante sus 10 temporadas más de 100 jóvenes han pasado por las manos de García Aguado o Jero García. Todo ellos de la mano también de personal psicológico como Sonía Cervantes y Bárbara Tovar.

Era el propio Aguado quien se manifestaba sobre estas sospechas de montaje en una entrevista: "Si piensan que los chavales son actores y todo esto está preparado tendríamos una cantera de actores fantástica en España", explicaba irónicamente mientras reflexionaba por qué estos jóvenes se comportan como se comportan delante de las cámaras: "El hecho de tenerle que decir a un chico que lo que está haciendo no es lo correcto y sacarle de ese estado de bienestar que él ha creado a base de tiranía va a hacer que se sienta insultado, menospreciado, ridiculizado. Con lo cual, como no está acostumbrado a sentirse así lo más probable es que actúe con violencia".

De la misma manera, Aguado hablaba en su día de la posibilidad de que le agrediesen en una de sus intervenciones: "No son chavales que sean tontos y no van a agredir a una persona que viene a ayudarles". Esta situación no la ha vivido Jero García, que en las últimas temporadas se ha tenido que enfrentar a casos más violentos, como encontrarse una pistola o tener que inmovilizar a algunos de los jóvenes para evitar que le agredan a él o a alguno de los padres: "Hemos creído que debíamos plastamado para que la gente se conciencie que cada día la violencia está ahí. Es difícil sorprenderme pero con ese nivel de violencia me han sorprendido". "Cuando se ponen como se ponen es como son. Cuando están 10 minutos delante de la cámara se olvidan de ella y se comportan como son. Ójala no existieran estos casos y no tuvieramos que mostrarlo", explicaba Jero García sobre estas acusaciones de montaje.

Jero García se enfrenta a una agresión en 'Hermano mayor'

¿De dónde salen los jóvenes que salen en el programa?, ¿Se les ayuda realmente?

En programas como 'First Dates' o 'Pesadilla en la cocina', hemos encontrado que muchos de los participantes son invitados al concurso por el propio concurso. Un equipo de casting se pone en contacto con ciertos perfiles para que participen en ellos. En el caso de 'Hermano mayor' parece ser que no es así, que todo es bajo demanda.

Explicaba a El Confindencial Óscar Manzano, uno de los directivos del programa algunas de las claves del formato. "No siempre nos contacta un familiar, ya que incluso a veces son vecinos o amigos del joven quienes llaman porque saben (o creen saber) lo que está sucediendo. El proceso de selección de los casos es largo y minucioso porque hacemos entrevistas muy exhaustivas a todos los miembros implicados", explicaba sobre cómo se seleccionan los casos que tratar.

Manzano también confesaba como el programa ofrece ayuda no solo a través de las terapias que se ven por televisión, sino siguiendo el caso después del programa y ofreciendo otro tipo de herramientas: "'Hermano mayor' es un coach, pero no es la solución definitiva a todos los problemas familiares. Hay algunas situaciones en las que nuestras actividades no son aplicables y otras situaciones en las que se requiere otra ayuda. Intentamos dar respuesta a todos y cada uno de los casos que nos llegan, bien a través del programa o bien recomendando otras instituciones, fundaciones o puntos donde pueden recibir la ayuda que necesitan".

Sobre la efectividad de estas terapias intensivas que se hacen el programa y que provocan la reacción de estos jóvenes, Pedro García Aguado confesaba a Risto que "un 20% de los casos que con el tiempo no se ha mantenido este buen comportamiento".

De hecho, existen casos que han saltado a la prensa de jóvenes que han cometido algún delito después de aparecer en el programa. Es el caso de Aitor, un joven de Barkaldo que apuñaló a su abuela y a una amiga por un tema de drogas poco tiempo después de aparecer en el programa. Por este suceso, Cuatro decidió eliminar su episodio de su web. Este no ha sido el único caso, varios de los participantes de 'Hermano mayor' han pasado por las manos de la policía poco después de pasar por el programa.

