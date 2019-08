El esperado reencuentro de Dakota y Pedro García Aguado, de 'Hermano mayor', tras 'Supervivientes'

Pedro García Aguado, conocido por ayudar a jóvenes conflictivos en el programa de Cuatro 'Hermano mayor', se ha reencontrado vía telefónica en 'Todo es mentira' con una de las personas con las que trabajó para mejorar su conducta en el espacio televisivo de Mediaset, la exconcursante de 'Supervivientes 2019' Dakota.

García Aguado ha aplaudido el paso de la exparticipante de 'Hermano mayor' en el concurso de supervivencia de Mediaset: "Ha sabido jugar sus cartas, ha competido y a mí me ha encantado. Se le ha visto la nobleza que tiene. Dakota es mucha Dakota".

Los sentimientos han estado a flor de piel durante el encuentro televisivo y Dakota ha dado las gracias a su mentor: "Te quiero mucho. No tengo palabras para agradecer lo que has hecho por mí. Muchas gracias por defenderme cuando se metieron conmigo". "Es mucho más valiente que muchas personas que hay por ahí. Ten los pies en el suelo y que la tele no te cambie", le ha aconsejado García Aguado.

La mayoría de los concursantes de 'Supervivientes 2019' pasaron mucha hambre y se desvivieron por sobrevivir. Las duras condiciones de vida en el concurso provocaron grandes cambios físicos en la mayoría de los concursantes. Isabel Pantoja, por ejemplo, que tuvo que abandonar el concurso por un problema de salud, perdió nueve kilos y quinientos gramos: "¡Oh, Dios mío! ¡Qué delgada estoy! ¡Ay!, los huesos. ¡Dios mío, cómo me he quedado! He perdido todo. Me he quedado sin piernas. Me veo la cara muy pequeña y huesuda". Sin embargo, Dakota se quedó prácticamente como estaba. Solo perdió tres quilos y cuatrocientos gramos, a lo que ella, que estaba preocupada porque le había crecido un poco de 'bigote', respondió únicamente: "Muy bien. Está muy bien".