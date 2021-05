Esther Vaquero, compañera de Vallés, destapa el objetivo del presentador en 'Antena 3 Noticias'

Esther Vaquero, presentadora de los Informativos de Antena 3 cada noche, se ha convertido en los últimos meses en la mano derecha de Vicente Vallés al frente del espacio de Atresmedia. Vaquero ha sido partícipe de uno de los momentos más dulces de la cadena en referencia a sus servicios informativos, ya que cada mes sigue batiendo récords de audiencia frente a su principal competidor, los informativos presentados por Pedro Piqueras en Telecinco.

En este sentido, la periodista ha atendido a los compañeros de 'Bluper' para analizar el punto en el que se encuentran los informativos y los espacios de noticias en general, sobre todo después de los últimos meses marcados por la pandemia. Es por ello, que la presentadora de Atresmedia se ha atrevido a señalar que la pandemia forma parte ya de la crónica política de nuestro país: "Me da un poco de pena, porque era inevitable que entrara el componente político, pero quizá sea demasiado. Ahora mismo están todos aprovechando las restricciones de la pandemia para ganar más o menos popularidad en vez de pensar en el bien común".





El informativo de Vicente Vallés ha estado en el punto de mira durante toda la temporada por el toque personal que Vicente Vallés imprime a algunas informaciones, que en ciertas ocasiones han sido interpretadas como críticas al Gobierno, sobre ello se le ha preguntado a Esther Vaquero, que no ha dudado en señalar que en algunas ocasiones le provoca cierta sensación de tensión: "Hay veces que me provoca desasosiego. Nosotros intentamos que la gente tenga toda la información relevante, útil, contrastada y de la forma más clara, con la intención de denunciar que hay cosas que no se hacen bien, tanto por parte del gobierno central como de otros gobiernos autonómicos".

Los secretos del informativos de Vicente Vallés y Esther Vaquero

"Yo tengo la tranquilidad de estar trabajando en un informativo en el que creo que lo único que queremos es contar la verdad. Para mí el mayor piropo que puede haber es que un día me digan que soy podemita y otro día me acusen de ser facha", ha explicado la periodista.









Esther Vaquero: "Nunca me he sentido coartada por la línea editorial de Antena 3" https://t.co/XKacTmO8ku — Bluper (@Bluper) May 12, 2021





Por último, la presentadora ha reconocido que todos los medios tienen una línea editorial, y en el caso de su informativo siempre Vicente Vallés intenta ponerle una nota personal, algo que consigue y que le da ese toque diferenciador: "Vicente Vallés siempre editorializa la parte final del informativo con una especie de firma. Hace un informativo que no llega a ser de autor, pero sí tiene puntos en los que añade un matiz".