El español que se ha convertido en asesor de 'Los Anillos de Poder': "sé cómo acaba la primera temporada y..."

Si hay una serie que, ahora mismo, está en boca de todos, esa es sin duda, Los Anillos de Poder, la serie más cara de la historia. Sí, ese relato inspirado en los libros de J.R.R. Tolkien (El Señor de los Anillos, El Hobbit...) que, ahora mismo, está distribuyendo Amazon Prime. Sea como sea, está en boca de todos porque, como cualquier adaptación que tiene detrás un fenómeno fan muy fuerte, no respeta en su totalidad a los libros.

O, al menos, eso es lo que dicen los fans, que creen que la serie está falta de contenido y que no respeta, en asboluto, el maravilloso mundo inventado de Tolkien. Pero, ¿es eso así realmente? Para eso, en Fin de Semana hemos hablado con Eduardo Segura, profesor de filología inglesa en Uniersidd de Granada, experto en Tolkien.

Y es que lo suyo no acaba ahí, porque, además, se ha convertido en asesor de esta serie, algo que ya había ocurrido anteriormente con las películas de Peter Jackson. "Jamás habrá una adpatacion que haga justicia Tolkien y al gusto polivalente de la manera que nos imaginamos cada uno ese mundo" nos comentaba.

Pero eso no es todo, porque, a pesar de que admite que hay muchas cosas de la serie que "no le gustan", hay otras tantas que cree que no merecen ser criticadas. Pero vamos por partes, porque, ¿cómo le llegó a él esta propuesta de convertirse en asesor?

"Amazon contactó conmigo en diciembre y me tomé varios meses para responder...lo que sabía de este material narrativo no me parecía demasiado serio, incluso había escrito sobre él y se lo dije, pero querían tenerme a bordo" comentaba. Algo que, como cuando colaboró con Peter Jackson, le pilló de sorpresa.

Quiere dejar muy claro que él no es guionista, pero sí que nos cuenta cómo es su trabajo. "Se nos hacían preguntas sobre el guion, si nos gustaba tal personaje, si Tolkien viese la película qué es lo que echaría de menos...éramos consultores" añadía.

Eso sí, lo que tiene claro es que hay demasiadas críticas a la serie sin siquiera haber podido ver la primera temporada.

Una críticas infundadas a una serie que aún no ha terminado

Partiendo de la base de que, como dice Eduardo Segura, no habrá ninguna adaptación que haga justicia al mundo de Tolkien, no se puede criticar tan alegremente una serie que aún no ha dado por concluida su primera temporada. Algo con lo que nuestro experto se mostraba muy crítico.

"Yo ya he visto la primera temporada, sé cómo acaba y me llevo las manos a la cabeza cuando leo determinadas cosas con ese radicalismo" comentaba. "Nos falta la paciencia de ver la temporada entera, corremos el riesgo de hacer lo que está pasando" sentenciaba.

Y es que critica, principalmente, a sus fans, ya que creen que todo lo que escribió Tolkien estaba por encima de todo. Incluso a él, le han llegado insultos que se ha preocupado de denunciar, "creen que he colaborado por dinero".

Eso sí, insta a todo el mundo a ver la serie completa y a juzgar una vez que se haya estrenado, porque todo en la serie se ha cuidado mucho y proviene de un mundo maravilloso creado por el escritor que, gracias a este tipo de producciones, sigue siendo eterno.