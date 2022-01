El epidemiólogo Gestal pone fecha al final de la pandemia desde Telecinco: "Si no hay nuevas variantes"

Este lunes, Patricia Pardo y Ana Terradillos han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, Terradillos ha realizado una conexión en directo con Juan Gestal para analizar la evolución y el estad actual de la pandemia.

En primer lugar, el experto ha querido comentar la opción que se está barajando en diferentes comunicades autónomas de reducir el confinamiento a cuatro o cinco días a los contagiados que sean asintomáticos. "Tiene fundamento, por un lado porque la población está vacunada, muchos con las tres dosis, y el hecho de que ómicron tiene un período de incubación más corto, dos o tres días", ha comenzado diciendo.

"Y sabemos que, en la primera semana, se produce una caída importante de la carga viral, por tanto, es muy probable que a partir de los cinco o seis días muy pocos puedan ser contagiosos", ha agregado, dejando claro que no es una mala opción a llevar a cabo. Asimismo, también se ha pronunciado sobre que la OMS ve muy "plausible" que, tras esta ola de la pandemia, se acerque a su fin en Europa.









"A medida que vayamos acercándonos a la primavera"



"Primero, la gran transmisibilidad, se está contagiando muchísima población y por tanto se está generando una inmunidad", ha comenzado explicando, apoyando así las palabras de la OMS. "Luego tenemos que son cuadros más leves, como cuadros catarrales, y durante toda la pandemia ha circulado el coronavirus SARS-CoV-2, de los otros virus respiratorios no circuló ninguno. Estamos en el tope temporal de este tipo de pandemia", ha continuado diciendo el experto.

Por otro lado, otro de los temas a comentar ha sido la decisión de Bruselas de no suministrar una cuarta dosis de la vacuna hasta que no haya "evidencias científicas". "No tiene ningún fundamento ni ningún sentido en este momento hablar de una cuarta dosis, aquí se ha autorizado para personas inmunodeprimidas", ha señalado Gestal. Además, también ha opinado que cree que "fue un sinsentido aprobar" el quitar la mascarilla en exteriores en Francia y Reino Unido.

"Ya hemos tocado techo, el pico ya pasó", ha asegurado el epidemiólogo. "Estamos bajando, pero hay dientes de sierra, hay oscilaciones, pero esto no indica que esté subiendo la incidencia", ha explicado. "A medida que vayamos acercándonos a la primavera, si no hay nuevas variantes, cada vez habrá menos casos, volvamos a una situación de cierta normalidad y esta pandemia tienda a su fin", ha apuntado, dejando caer que, si todo evoluciona como hasta ahora, en primavera podría ser el final de la pandemia.