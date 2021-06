La profética entrevista a Blas Cantó en TVE que deja en evidencia a Sánchez: "Una vez más"

Este miércoles Sanidad ha acordado vacunar a todos los jugadores de la Selección Española de Fútbol, tras registrar dos positivos entre las filas de Luis Enrique, y a tan solo unos días de que el equipo debute en la Eurocopa. Una decisión que, si bien ha sido propuesta y defendida por el Ministerio de Cultura y Deporte, así como por varios expertos de Sanidad, no ha sido bien aceptada entre varios personajes del mundo de la cultura.





Uno de ellos ha sido el representante de España en Eurovisión, Blas Cantó. A finales del mes de abril, a tan solo dos semanas de que tuviera lugar la final del certamen musical en la ciudad de Róterdam, en País Bajos, el cantante español ya adelantó cómo sería el protocolo que tendría que haber durante Eurovisión. "Vamos a estar en una burbuja", explicó Cantó en 'La Hora de la 1' de TVE. "No vamos a relacionarnos con nadie más que nuestro equipo, que vamos con PCR previas desde España. Vamos del hotel a los ensayos y de los ensayos al hotel", explicó entonces el representante español. "Hubiera sido fantástico que nos vacunaran, como al equipo olímpico. Lo hemos pedido pero la cultura, una vez más, tiene que esperar", lamentó hace ya más de un mes.

"Necesito que se vacune mi abuelo, mi gente. A mí no me importa esperar pero la cultura sí tiene que esperar", reprochó por aquel entonces.

En doce días @BlasCanto y la delegación española viajan a Eurovisión 2021 en Róterdam.



??? “Hubiera sido fantástico que nos vacunaran como al equipo olímpico pero la cultura, una vez más, tiene que esperar”#LaHoradeLa1@eurovision_tvepic.twitter.com/AebOypoqQb — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 30, 2021





"No nos vacunó nadie"

Tras conocer las intenciones de vacunar a los jugadores de la Selección Española, el representante de España en Eurovisión replicó al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y reivindicó que Eurovisión está a la misma altura que la Eurocopa y que, sin embargo, ellos no tuvieron tenido la oportunidad de recibir esa vacuna, cuando en realidad la decisión partía del mismo Ministerio.





De hecho, Blas Cantó encendió el debate después de publicar un mensaje en sus redes sociales, asegurando que a él no le vacunaron. "#LosMayoresPrimero. A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA Y DEPORTE. De nada", escribió el representante de España a modo de respuesta a las declaraciones del titular del Ministerio, en las que aseguraba que era una "decisión justificada" porque se inoculará a un grupo de "60 personas, no más", que además "nos representan, es nuestras Selección de fútbol en una competición internacional y de primer nivel".

#LosMayoresPrimero. A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA Y DEPORTE. De nada. https://t.co/gyHpN0H8qy — Blas Cantó (@BlasCanto) June 8, 2021





No obstante, los ataques de Cantó no quedaron ahí. En un mensaje publicado posteriormente, también reprochó que "compartimos ministerio pero como si nada. Yo me esperaré cuando me toque, #LosMayoresPrimero. Y antes de la vacunación, también deberían haber sido siempre los primeros".

?? Lo que yo decía, compartimos ministerio pero como si nada. Yo me esperaré a cuando me toque, #LosMayoresPrimero. Y Antes de la vacunación también deberían haber sido siempre los primeros. ? https://t.co/OCWkmksuyY — Blas Cantó (@BlasCanto) June 8, 2021





En COPE.es también hemos recuperado unos mensajes que intercambiaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el representante de Eurovisión. Sánchez celebraba la vuelta de Eurovisión, que era "una cita única que fomenta la unidad entre los países y demuestra cómo la música es una parte fundamental de la cultura". Como respuesta, Blas Cantó indició que Eurovisión "me devolvió la ilusión en el momento más difícil de mi vida. No puedo estar más orgulloso de mi país".

No obstante, y lejos de demostrar, tal y como dijo Pedro Sánchez, que la música "es una parte esencial de nuestra cultura", Blas Cantó puede ahora asegurar que, en realidad, la cultura queda relegada a un segundo plano por encima del deporte.

Gracias infinitas!



? Eurovision me devolvió la ilusión en el momento más difícil de mi vida.



No puedo estar más orgulloso de mi país.



Viva España! https://t.co/rvpI7MjpsT — Blas Cantó (@BlasCanto) May 23, 2021