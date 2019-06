La bofetada de Enrique San Francisco al 'ambicioso' Pedro Sánchez

El humorista Enrique San Francisco estuvo este domingo en el programa "Liarla Pardo" de LaSexta, donde criticó los nacionalismos. De hecho, el cómico aseguró que no reconoce la Cataluña actual. "Cuando yo estaba en Barcelona, la ciudad era la capital de España en cuanto a cultura, movimientos culturales y movimientos progresistas", ha asegurado. Para él, el nacionalismo es un cáncer y un retroceso, "sea el que sea".

Además, cree que España es un país sin importancia y asegura que le cuesta sentirse orgulloso de ser español. "Vivimos en un país muy pequeñito que no tiene mucha importancia, en contra de lo que los demás crean. Me cuesta mucho estar orgulloso de sentirme español. Pero yo soy absolutamente español", ha dicho.

Preguntado por la monarquía, ha afirmado que no está ni a favor, ni en contra: "Juan Carlos me caía muy bien y Felipe también me cae bien. No me molestan siempre que cumplan la función de vender la marca España por el mundo y que luego haya negocios como hacer el tren en Arabia Saudí", ha explicado.

Aunque para sorpresa de todos, sus mayores críticas tienen como objetivo Pedro Sánchez. El peor para entrevistar sería Pedro Sánchez. El ansia de poder que tiene este muchacho no tiene límite, es una cosa impresionante", ha dicho a Cristina Pardo. "El golpe de Estado que ha dado, con esas subidas de poder de la noche a la mañana. Es una exageración de la realidad pero hay mucha gente de este país que no saben cómo se ha llegado a esa moción de censura", ha añadido para sorpresas de los tertulianos que han participado en el programa.