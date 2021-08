Enrique del Pozo saca a la luz un episodio del pasado de las Campos y Terelu explota: “Grandísimo falso”

El final del verano y la vuelta de las vacaciones siempre es un momento delicado antes de vernos abocados al inicio inminente de un nuevo curso. La tensión y las viejas cuentas, sin embargo, no suele enterrarse en arena de playa. Es lo que han debido de pensar Terelu Campos y Enrique del Pozo, protagonistas de un tenso encontronazo durante el penúltimo programa de la temporada de verano de 'Viva la vida', y en el que la presentadora Toñi Moreno ha tenido que emplearse a fondo para paliar las tensiones entre sus dos colaboradores.

Una disputa que ganó enteros mientras Toñi Moreno entrevistaba a Ana María Aldón a raíz de la polémica entrevista a su pareja, el diestro murciano José Ortega Cano, tras las declaraciones de Rocío Carrasco sobre el matrimonio de su madre con el torero.

Agudos y directos fueron los afilados dardos que se dedicaron en directo cuando Terelu ha expresado su opinión sobre la supuesta "mala relación" entre Ortega Cano y Rocío Jurado. Momento que Enrique del Pozo ha utilizado para desmentir a la colaboradora y atacarla: "En vuestro programa de las Campos habéis tenido sentados a Rocío Jurado y a Ortega Cano sabiendo esos rumores, ¿de qué nos extrañamos ahora?".

La hija de María Teresa Campos, mientras ya intuía el ataque de su compañero de plató, siguió con su relato explicándose sobre estas acusaciones, cuando Enrique seguía decidido a sumar tensión: "¿Puedo seguir? Yo decidiré cuando sigo y tú a mí no me das órdenes, me las da la presentadora. Vamos al grano, que a lo mejor no te gusta escuchar ciertas cosas".

Indignada, María Teresa Campos añadió que "si ahora quieres montar un numerito y subirte al carro nuestro, eso es muy antiguo. Yo creía que tú te valías por ti mismo", espetó. "Serías en tal caso tú la que te montaste en mi carro hace muchos años. No te confundas, ¡conmigo no! Lo que pasa que a lo mejor a ti nadie te ha dicho nunca ciertas cosas que yo en su momento si te voy a decir. No me montes aquí un numeritos, los numeritos los montas con tu hermana, yo no monto ningún numerito", le llegó a contestar con dureza del Pozo.





"Tus dictaduras, no. Esta se piensa que la televisión es el cortijo de las Campos"



Fue en este momento cuando la situación se recrudeció. La tensión entre Terelu Campos y Enrique del Pozo se disparaba por instantes, hasta que Enrique le volvía a reprochar a Terelu: "He venido a este programa después de muchos años de trabajar con vosotras con mucha lealtad, como muy poca gente ha tenido con vosotras, y en tres meses, con los problemas que yo he pasado en este programa con ese (Antonio David Flores) que yo he defendido de tu amiga, que debo ser de los pocos que me he roto la espalda por ella y también por vosotras, no habéis tenido en tres meses ni tú ni las Campos un mínimo de empatía y consideración. Y tres meses más tarde dije que se acabó la lealtad hacia vosotras", explicó muy indignado.

Toñi Moreno, incluso, se vio obligada a zanjar la bronca, llegando a dejar en un segundo plano la entrevista con Ana María Aldón. Además, emplazó a los dos colaboradores a tratar el tema en otro programa. "Lo hablaré cuando me dé la gana, a mí tus dictaduras, no. Que esta se piensa que la televisión es el cortijo de las Campos", llegó a espetar Enrique. "Oye, ya está bien, ¡ya está bien!", replicó Terelu zanjando los repetidos ataques de su compañero.