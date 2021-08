Terelu Campos desvela las consecuencias que ha sufrido por entrevistar a Jorge Javier: "Me sorprende"

La colaboradora de Telecinco, Terelu Campos, ha decidido explicar esta semana cuáles han sido las consecuencias inesperadas que ha tenido para ella la entrevista con su compañero Jorge Javier Vázquez. Una conversación en la que el presentador catalán se sinceraba sobre sus problemas con Hacienda y llegaba a confesar un momento violento con un inspector que, según el comunicador de Mediaset, “se volvió loco”.

Y es que tanto Campos como Vázquez colaboran con la revista de sociedad Lecturas, en la que las dos figuras de la televisión escriben sendos blogs, “Lo que nunca conté” y “Vidas Propias”, respectivamente. Además, en la entrevista en exclusiva Jorge Javier se abría a hablar de su vida personal y de sus últimos varapalos emocionales. Pero hay algo que, concretamente, no ha gustado nada a los seguidores de ambos y espectadores de la cadena: que en una entrevista que era al presentador, Terelu acaparase tanto protagonismo durante la misma, apareciendo en la mayoría de las fotos acompañando a su compañero.









Terelu Campos responde a las críticas tras entrevistar a Jorge Javier



Por ello, la colaboradora de 'Viva la vida' ha querido dedicar este jueves la última entrada de su blog en la misma revista para responder a aquellos que le han acusado de exceso de protagonismo. “Hace una semana que se ha publicado la entrevista, o mejor dicho mi charla, con Jorge Javier Vázquez. Me sorprende que se me ponga verde porque salgo en más fotos de las que tenía que salir”, comenzaba escribiendo la hija de María Teresa Campos.

Además, la periodista mandaba un mensaje a sus compañeros de profesión por el enfoque con el que se replicó dicha entrevista, culpando de titulares y fotografías a Lecturas: “Señores con la carrera de Periodismo, colaboradores y opinadores: yo no trabajo en la imprenta de la revista, no pongo los titulares, ni tampoco las fotos, por si a alguien se le ha olvidado”, comentaba.









Campos insiste en que no quiere “ningún protagonismo” a raíz de entrevistar a su compañero: “No tengo poder para hacer eso. Además, se me critica que hablo de mí. En esa charla, Jorge también me pregunta a mí y yo lo reflejo. El primero que tiene claro que no necesito ni quiero ningún protagonismo es él. A ver si el resto lo entiende también”, concluye el post.





La exclusiva de Jorge Javier a Terelu



Y es que el comunicador catalán se sinceró como nunca en la revista, donde ahondaba en sus problemas con el fisco. “¡Ahí se me quitaron muchas tonterías! Dije: “¡Todo lo que has conseguido se puede ir al traste si no emprendes lucha!”, comentaba. Y es que Hacienda reclamó en 2011 a Jorge Javier el abono de 796.928,81 euros tras detectar irregularidades en las Declaraciones de la Renta de 2005, 2006 y 2007, algo que ratificó la Audiencia Nacional.

Pero el presentador iba más allá y relataba un episodio que vivió con un inspector que, según Vázquez, “se volvió loco”: “Empezó a decir: “Esto está mal, y esto también”. Todo tienes que pagarlo y, aparte, te ponen la sanción”, mantenía.