Bagnaia, Joe Roberts y David Alonso marcan el ritmo en la primera jornada en Jerez

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), el estadounidense Joe Roberts (Kalex) y el colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) fueron los encargados de marcar la pauta en sus respectivas categorías en la primera jornada del Gran Premio de España de motociclismo en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Bagnaia vuela a ritmo de récord

La jornada fue de menos a más en todos los sentidos, en particular en cuanto a las condiciones atmosféricas, que hicieron que subiese considerablemente la temperatura, lo que en el caso de MotoGP generó más problemas de los previstos, con hasta nueve caída, protagonizadas por Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Alex Márquez, Dani Pedrosa, Miguel Oliveira, Jack Miller y Brad Binder,



Bagnaia, vigente campeón del mundo de MotoGP sacó sus 'garras' al final de la primera tanda, pues hasta ese momento había realizado su trabajo en silencio y de manera discreta, para ascender hasta la primera posición y batir el récord del circuito que apenas unos minutos antes había logrado el español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), con el también español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), tercero.



Hasta siete Ducati se clasificaron entre los diez primeros, junto a las Aprilia de Maverick Viñales y Aleix Espargaró y la Gas Gas RC 16 de Pedro 'Tiburón' Acosta.

??@PeccoBagnaia bounces back to top a crash-filled #MotoGP Practice



A few big names miss out on direct Q2 spots??#SpanishGP ???? pic.twitter.com/oWB5NLsE89 — MotoGP™?? (@MotoGP) April 26, 2024

En la segunda parte de la clasificación, el primero en dar un paso al frente fue el español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), que se puso líder con más de tres décimas de segundo de ventaja sobre Brad Binder, 1:36.482.



Tras Viñales, pero sin llegar a su nivel, se pusieron los italianos Franco Morbidelli y Fabio di Giannantonio, además de Aleix Espargaró, pero por entonces todos los pilotos habían pasado por sus talleres a poner el neumático trasero nuevo.



Jorge Martín fue el primero en dar un salto de calidad para encaramarse a la primera posición y superar por 47 milésimas (1:36.435) a Maverick Viñales y ambos cada vez más cerca del récord absoluto de la categoría que tenía 'Pecco' Bagnaia desde 2022 en 1:36.170.



Viñales acabó siendo el primero en batir el récord absoluto del circuito al rodar en 1:36.125 en su vigésima vuelta, si bien por detrás el campeón en título le 'quitó' la primera posición por una décima de segundo, 1:36.025, ya prácticamente con la sesión finalizada.



Bagnaia ascendió hasta la primera posición, por delante de Maverick Viñales, Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Pedro Acosta, Aleix Espargaró, Enea Bastianini, Fabio di Giannantonio y Alx Márquez, que fueron quienes lograron el pase a la segunda clasificación directa.

Joe Roberts domina en Moto2

Roberts batió el mejor tiempo de Sergio García Dols, hasta ese momento el más rápido, si bien en el tramo final de la jornada se inmiscuyó entre ambos Fermín Aldeguer, con Marcos Ramírez (Kalex), el japonés Ai Ogura (Boscoscuro) y Manuel 'Manugas' González (Kalex) muy cerca de ellos.

La nota negativa de la categoría la protagonizó el español Arón Canet (Kalex), que se fue por los suelos en la curva ocho y tras ser atendido en la clínica del circuito tuvo que ser trasladado al Hospital de Jerez para confirmar el diagnóstico inicial, la fractura de la cabeza del peroné de la pierna izquierda, y valorar la posibilidad de tener que ser intervenido quirúrgicamente.

Al final de la tanda, Joe Roberts se mantuvo como el referente de la categoría intermedia, con Aldeguer a poco más de dos décimas de segundo, por delante de Sergio García Dols y Marcos Ramírez (Kalex), con el japonés Ai Ogura (Boscoscuro) en la quinta plaza, delante de Manuel 'Manugas' González (Kalex), Zonta Van den Gooerbegh (Kalex), y los españoles Alonso López (Boscoscuro), Albert Arenas (Kalex) e Izan Guevara (Kalex), que completaron las diez primeras posiciones.

Como ellos e inicialmente dentro de la segunda clasificación directa, acabaron el británico Jake Dixon (Kalex), el tailandés Somkiat Chantra (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex).

David Alonso sigue sorprendiendo

Headlines aplenty from a hectic #Moto3 P1 session! ??



David Alonso sets a jaw-dropping 1:43 ahead of rookie Jacob Roulstone and @CollinVeijer95 ??#SpanishGP ???? pic.twitter.com/WSumSXeQ0q — MotoGP™?? (@MotoGP) April 26, 2024

El colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) no dio descanso a ninguno de sus rivales de Moto3 y si ya por la mañana endosó casi un segundo al más inmediato de sus perseguidores, por la tarde volvió a hacer lo propio para establecer un nuevo récord absoluto de la categoría al rodar en 1:43.710, con casi un segundo sobre su más inmediato perseguidor, un debutante como el australiano Jakob Roulstone (Gas Gas).



David Alonso paró el cronómetro en 1:43.710, récord absoluto de la categoría, y superó Roulstone, Collin Veijer, el líder del mundial, el español Daniel Holgado (Gas Gas), y su compatriota David Almansa (KTM), que recibió ayer el 'apto' para disputar la primera carrera en España después de la lesión que sufrió en una mano.