La nutrición es uno de los temas más importantes de nuestra vida, ya que la diferencia entre una mala y una buena nutrición es muy, muy importante. De hecho, puede acabar marcando tu vida, ya sea por un mal hábito o, por supuesto, hacer que vivas menos años y con peor calidad. Es por ello que Internet se llena de consejos y consejos de personas que hablan de cómo poder mejorar en este aspecto.

Sin embargo, debido a la cantidad de información, acaban existiendo muchas dudas. Está claro que el consejo de siempre es muy evidente: hay que comer sano para estar en la mejor forma posible. Pero ¿qué alimentos? Porque habrá quiénes te digan que es mejor comer esto y lo otro. Por lo tanto, es muy importante hacer caso a los nutricionistas titulados, en vez de personas que te pueden aconsejar mal.

Hay tanta variedad de alimentos que nos podemos confundir

En este caso, estamos hablando de una nutricionista con mucho prestigio, como es Isabel Viña, que recomienda un alimento imprescindible que hay que tomar sí o sí para, ojo, poder vivir más años. Consumirlo no solo nos ayuda para estar mejor, sino que, además, está demostrado que se encuentra en la dieta de personas que han vivido muchos, muchos años.

El nutriente que Isabel Viña califica como "elixir"

Así, es importante tener siempre mucha fibra en tu dieta... pero no la fibra de ir al baño, como nos explica Isabel Viña en el podcast del influencer Jordi Wild.

"Mucha gente piensa en la fibra para ir al baño, que es buena porque es importante ir al baño con buena frecuencia, pero hablamos de la fibra soluble. Por ejemplo, las legumbres, los cereales integrales... probablemente sea el mejor elixir para mantener nuestra calidad de vida junto al ejercicio físico, sin duda. Absolutamente", señala.

Las legumbres son un alimento muy infravalorado y que nos puede dar más años de vida

Y es que los datos son demoledores a la hora de reducir drásticamente, por ejemplo, el nivel de cáncer: "Ya no solo verdura, la fruta, las legumbres... ha demostrado reducir el riesgo de muerte por todas las causas. Porción de legumbre que introduces sustituyendo azúcar refinado, grasas trans o productos animales, reduces tu riesgo de cáncer a un nivel muy significativo, llegando a ser incluso de 20 o 25%".

Y es que la fibra soluble es un nutriente que le viene de lujo a nuestro organismo: "La fibra, especialmente la soluble, son los alimentos que utilizan las bacterias para luego producir péptidos y luego inducir la producción de hormonas intestinales que regulan el apetito, la insulina, cómo almacenas la energía... y además, la fibra es protectora a nivel de demencia, reduce el riesgo de Alzheimer, por ejemplo".

Siempre deberíamos de tener legumbres en nuestra dieta



El mejor alimento de fibra soluble que puedes consumir: "Come todo lo que puedas"

Dentro de ahí, hay varios alimentos que contienen fibra soluble. Los más populares son las legumbres, los frutos secos o, incluso, los cereales, pero no los blancos. "Los cereales, no los blancos, porque quitan la cáscara de fuera. Incluso quemas calorías, por el proceso de la fibra y la microbiota. También lo podemos encontrar en los frutos secos. Un montón. No frito, claro. La fibra que contienen los anacardos, las almendras, las nueces... pensamos que es para ir al baño, pero es un tipo minúsculo", explica Isabel Viña.

De hecho, para la nutricionista, este es un universo paralelo que es desconocido. Sobre todo, porque puedes comer todo lo que quieras de estos alimentos. Cuánto más, mejor. "Hay un universo palalelo que está desconocido. Es más, es de los pocos alimentos en los que no hay cantidad máxima. Si aguantas, todo lo que puedas aguantar. Es brutal", finaliza. Desde luego, es un nutriente que tener muy, muy en cuenta.