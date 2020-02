El presidente de Vox, Santiago Abascal, fue invitado por primera vez este jueves a una entrevista en 'prime time' en el informativo de La1. Al igual que sucedió en su visita a programas anteriores como "El Hormiguero" de Pablo Motos o "Mi casa es la tuya" con Bertín Osborne, la presencia del líder de la tercera fuerza política en España generó un gran revuelo en redes sociales.

Abascal fue muy claro en algunos de los asuntos que discutió con Franganillo, presentador del informativo. Para él, el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos "es legal, pero ilegítimo porque no es legítimo engañar a los españoles en una campaña electoral". Abascal ha recordado que, en el último día de campaña, Sánchez aseguró "que no iba a pactar o a aceptar los votos de los separatistas" y "que no iba a pactar con Podemos". Abascal ha denunciado que Sánchez hablase "incluso del peligro de Venezuela o de las cartillas de racionamiento".

El romántico mensaje de Echenique por San Valentín que ha sorprendido a todos El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, hace esta romántica revelación por San Valentín 14 feb 2020 - 09:41

El líder de Vox también se refirió, por ejemplo, a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala las llamadas 'devoluciones en caliente" en la valla de Melilla, Abascal ha celebrado la decisión y ha señalado que, desde el punto de vista de su formación, "esas devoluciones se deben producir en caliente, en templado o en frío". Sobre el pin parental, Abascal ha defendido la medida "para que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones, que es algo que está en el artículo 27 de la Constitución".

Santiago Abascal hace mejor share que Sánchez y Casado

Los usuarios de redes sociales han criticado que TVE invitara a Abascal a una entrevista en 'prime time' como hizo anteriormente con Sánchez o Casado y muchos otros han aplaudido la supuesta dureza que Franganillo empleó en las preguntas hacia su invitado. Vox considera que su líder no recibió el mismo trato que anteriores dirigentes políticos. Incluso, el gripo parlamentario de Vox en el Congreso ha señalado que fue una 'encerrona de manual con planos bajos, maquillaje pálido, mala iluminación, y un Franganillo duro y manipulador".

La entrevista a @Santi_ABASCAL, una encerrona de manual con planos bajos, maquillaje pálido, mala iluminación, y un @cfranganillo duro y manipulador contestando a sus propias preguntas con:



�� Acusaciones falsas y con un tuit que no es de VOX.



�� #TVEManipuladora pic.twitter.com/DgpsjOVFnF — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) February 13, 2020

El propio Abascal se quejó en Twitter del calor que pasó en TVE y señaló directamente a Rosa María Mateo. "Muchas gracias a la comisaria política Rosa María Mateo por la amable sauna de espera. Estaré encantado de que la comparta conmigo la próxima vez, si no tiene propensión al desmayo", escribió.

Y por cierto, muchas gracias a la comisaria política Rosa María Mateo por la amable sauna de espera. Estaré encantado de que la comparta conmigo la próxima vez, si no tiene propensión al desmayo. @rtve �� https://t.co/3ZX0CJ293B — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) February 13, 2020

Comisiones Obreras solicitó este jueves que se anulara la emisión de la entrevista porque "la presencia de los líderes de Vox en las emisiones de RTVE dañan la democracia y la convivencia en España", según el sindicato. Al igual que en sus apariciones en Antena 3 y Telecinco, Abascal logró captar la atención de la audiencia. 2.013.000 espectadores siguieron la entrevista, lo que supuso un 11,8% de cuota de pantalla. Si se suman los datos del Canal 24 horas - que también emitió la entrevista - (1.6% y 279.000), Abascal consiguió en total congregar a 2.292.000 espectadores y un 13.4% de share. Dicho share es superior a los datos que obtuvieron Sánchez el pasado 20 de enero y Casado el 3 de febrero. "El intento de censurar la voz de millones de españoles en TVE por parte de CCOO, el sindicato comunista totalitario y admirador de los crímenes estalinistas, se salda con un nuevo éxito de audiencia de la España Viva", ha reaccionado Herrera.

El intento de censurar la voz de millones de españoles en TVE por parte de CCOO, el sindicato comunista totalitario y admirador de los crímenes estalinistas, se salda con un nuevo éxito de audiencia de la #EspañaViva https://t.co/K1RqMQFQDh — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) February 14, 2020

Algunos usuarios también se quejaron de que la entrevista de Abascal duró 16 minutos, la mitad de tiempo que Franganillo dedicó a Sánchez y Casado.