El sorprendente fichaje que haría Santiago Abascal para Vox y que ha desvelado en 'El Hormiguero'

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha desvelado en 'El Hormiguero' el fichaje de otro partido que le gustaría hacer. El líder de la formación verde ha contestado a la pregunta directa de Pablo Motos, sobre a qué político le gustaría "robar" a otro partido. Abascal no ha dudado y ha respondido con contundencia que elegiría a Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos.

La visita de Abascal al programa de Antena 3 ha levantado polémica en las redes sociales desde el mismo día en que se confirmó su asistencia. De hecho, la etiqueta #BoicotElHormiguero ha copado el primer lugar de la red social Twitter a lo largo de este jueves.

ABASCAL BROMEA SOBRE EL BOICOT: "YO SOY BUENO"

En el segundo y cuarto puesto de las palabras mas compartidas en Twitter se han colado también 'Abascal' y 'Pablo Motos', el presentador del programa. En total, la presencia del líder de Vox en 'El Hormiguero' ha generado más de 106.000 tweets.

El propio Motos ha defendido al inicio del magazine la entrevista con Abascal. "Como nosotros no nos casamos con nadie, queremos poner a prueba la fortaleza de las ideas", ha señalado, para después recordar que han aceptado la invitación al programa "todos" los líderes políticos "menos Pedro Sánchez".

El líder de Vox ha bromeado sobre los "ataques" recibidos por el programa y por Motos. "Venía preocupado por ti, por lo que van a brearte a partir de ahora. Te he traído antiflamatorios", le ha dicho Abascal al presentador, al que le ha entregado una tableta de pastillas.

Además de este obsequio, Abascal le ha hecho entrega de una botella de aceite. "También te puede venir bien para los golpes", ha apuntado, para después recordar la manifestación que los olivareros han realizado este mismo jueves en Madrid.

.@Santi_ABASCAL nos propone sus alternativas para Cataluña y su opinión sobre el cambio climático #SantiagoAbascalEH pic.twitter.com/z5ONynw9Aa — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 10, 2019

NO VETÓ A PERIODISTAS

Después de un inicio relajado, la entrevista se ha tensado después de que Pablo Motos haya afeado al líder de Vox que haya negado el acceso a los periodistas a los actos del partido. "Yo no he vetado a nadie, solo he dejado de conceder algunas entrevistas", ha defendido.

De hecho, el propio Abascal ha recordado a Motos cómo rechazó durante la pasada campaña electoral en su programa. "A ti tampoco te la di en la otra ocasión, porque mi madre dijo que no hiciese el ridículo. Aunque creo que hoy no nos está viendo", ha aseverado.