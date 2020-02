La emotiva petición de matrimonio de María y Manolo, una pareja Síndrome Down, que ha conmovido hasta a Sobera

La historia de amor de María y Manolo, una pareja Síndrome de Down, se remonta a hace veinte años, pero sus caminos se unieron formalmente hace unos meses al asistir a 'First Dates'; el reality que los ha juntado de nuevo para depararle un esperanzador futuro mano a mano. De hecho, ahora se han comprometido en 'First Dates Crucero'.

Esta nueva versión del programa de parejas sucede en un barco romántico, y allí estaban otra vez María y Manolo demostrándose lo que se quieren. "Para mí es una alegría estar con él porque es un niño que vale mucho la pena. Tiene una discapacidad pero ha mejorado muchísimo, es capaz de hacer mil cosas. Manolo ha cambiado mi vida", expresaba María sin saber que después Manolo le pediría matrimonio, mientras se decían "te quiero".

El momento llegó cuando bien acicalados para la velada, María le dio un álbum de fotos a Manolo con la ayuda del presentador Carlos Sobera. En él se podían ver fotos de sus veinte años de vida en común. En ese momento rompió a llorar, y Carlos Sobera hizo lo propio. Después de esto, la pareja fue a la cubierta para tomar un refrigerio ante la luz de las estrellas y Manolo aprovechó el íntimo momento para sacar un anillo, hincarse de rodillas y pedirle matrimonio a María. Ella rompió en lágrimas y aceptó: "No llores, María". "Lloro porque no me lo esperaba. Tú me has devuelto la vida y la esperanza", respondía la mujer.

Esto desató las lágrimas del equipo de 'First Dates Crucero', y la pareja se fundió en un beso que acabó con la bonita unión de Manolo y María.