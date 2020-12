El emocionante testimonio de la hermana de Doña Ana, madre de Pantoja, en 'Sálvame': “No me va a dejar verla"

La hermana de Ana Martín, madre de Isabel Pantoja, ha lanzado un testimonio en 'Sálvame' realmente sobrecogedor. Contaba en 'Sálvame' que lleva más de siete años sin abrazar a su hermana y sin darle un beso porque, dice, su sobrina le ha impedido acceder a Cantora.

Además, ha adelantado que no le cogen el teléfono para hablar con ella y que ha sufrido malas respuestas tanto de Pantoja como de su entorno. Una de sus quejas es que no pudo visitarla cuando permaneció ingresada. “Desde que Isabel la tiene en su poder, no la veo. No me han dejado verla más. Estoy hasta llorando, me duele mucho, yo sé que se va a morir y no me van a dejar verla”, decía con la voz temblorosa.

Es la primera vez que se pone delante de una cámara para contar lo que sucedía. Por eso, su único deseo es que pueda despedirse de su hermana. “Sé que se va a morir y no me va a dejar verla”, aseguraba. Por esto, se añade una polémica más a las múltiples que se encuentran en la familia Pantoja. Según sus declaraciones, no le permitirían mantener la relación que desea con su hermana. Unas palabras que han sobrecogido a la audiencia, pues ella estaría intentando mantener una relación con su hermana y no le está siendo posible.

La guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera que cierra las puertas a una reconciliación

Hace escasas semanas, Kiko Rivera decidía dar un paso definitivo que va a provocar el fin de la relación que mantiene con su madre, dañada desde las últimas semanas y que puede hacer abrir una nueva guerra en la familia Pantoja.

Kiko Hernández desvelaba el crítico paso que había decidido tomar Kiko Rivera, supuestamente, va a dar en los próximos días y que tiene a su madre como protagonista. “Kiko Rivera ha dicho que va a denunciar a su madre sí o sí, lo ha dicho por teléfono él mismo a un colaborador de este programa”, ha explicado. La decisión la tomaba en las últimas horas después de que se conozcan detalles de la herencia de Paqurri, por la cual el cantante e hijo de la pareja podría estar arruinado económicamente desde que era pequeño