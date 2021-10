Emma García y los tertulianos de 'Viva la vida' sufren un incidente que les obliga a salir del plató

El directo puede provocar que los programas tengan que hacer frente a los problemas en ese mismo momento, de la misma manera que pueden darse situaciones inesperadas en el plató al no estar previstas en el guion. Incluso los más profesionales suelen verse afectados por estas situaciones, de las que siempre suelen salir airosos. Es algo para lo que todos saben que deben enfrentarse, pero desconocen el momento el que llegará. Esto es lo que le ha pasado a Emma García junto a los colaboradores de 'Viva la vida'.

La presentadora se ha vuelto a poner al frente del espacio de Telecinco como cada fin de semana. La presentadora ha hablado de los temas del momento junto a los colaboradores, haciendo hincapié en la crónica social, los realitys show y la actualidad. Esta vez, la presentadora contaba con la compañía de tertulianos como Terelu Campos, Makoke, Suso Álvarez, Diego Arrabal o Juan Luis Galiacho, entre otros.

En un momento del programa, los presentes intentaron mantener la calma, pero casi todos abandonaron sus puestos en pleno directo, incluida la presentadora. Los colaboradores parecían sentirse algo inquietos mientras analizaban las últimas noticias del corazón. Los espectadores se dieron cuenta de que algo estaba pasando, por lo que, después de la publicidad, la conductora del espacio de Telecinco quiso aclararlo.

"Hay un mosquito, vamos a tranquilizarnos porque llevamos toda la publicidad...", comenzaba aclarando la periodista tras volver de los anuncios, dejando claro que era un mosquito quien no paraba de estorbar a los tertulianos y al que no lograban echar. No obstante, todos seguían con la mirada al insecto, lo que saboteó el ritmo de la escaleta previamente preparada.









"Por favor, es que nos va a picar"

A pesar de ello, la presentadora intentó hacer caso omiso y dio la palabra a Terelu, quien tenía entre manos una exclusiva sobre el Clan Pantoja: "Terelu, déjate de moscardones". Aunque parecía estar pendiente de otra cosa, la colaboradora hizo caso a García y se dispuso a contar que, en ese mismo momento, se estaba celebrando la misa del funeral de Doña Ana, en la que se encontraban presentes Isabel Pantoja, Anabel Pantoja e Isa P, destacando la ausencia de Kiko Rivera.

Una vez la concursante de 'MasterChef Celebrity' había soltado su exclusiva, sus compañeros se disponían a opinar al respecto mientras miraban a un punto fijo y se alejaban arrastrando las sillas. Todos mantuvieron la calma hasta que fue la propia presentadora quien, asustada, se levantó de su asiento para abandonar el plató, saliendo de plano. "Patri, por favor, es que nos va a picar", se quejaba.

Ante su reacción, el resto de colaboradores dejaron de aguantarse y Suso Álvarez y Enrique del Pozo corrieron para protegerse tras las cámaras, mientras Diego Arrabal, algo desconcertado, les preguntaba que qué les pasaba. A los segundos, todos retomaron sus asientos, a excepción de Suso, a quien regañó Makoke por su reacción: "¡Suso, hijo, de verdad!". A pesar de ello, todos fueron volviendo poco a poco para continuar el programa con normalidad.