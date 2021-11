Emma García frena 'Viva la vida' para lanzar una advertencia a un colaborador: "Te veo muy venido arriba"

Emma García es la encargada de ponerse al frente de 'Viva la vida' para entrener a los espectadores de Telecinco en las tardes de los sábados y los domingos. El programa se dedica, principalmente, a la prensa del corazón, y cada semana cuenta en plató con importantes rostros que son el centro de la noticia.

Hace unos días, el programa anunciaba un nuevo fichaje que ha revolucionado el programa. Se trata de Raquel Bollo, antigua colaboradora de ´Sálvame', que llevaba un tiempo fuera de la pequeña pantalla, regresaba a los platos de Telecinco. Era la propia Emma García la encargada de dar la noticia desde la sala VIP de Mediaset, donde presentaba a la nueva integrante del programa, para sorpresa de todos.

Aunque no hubo muchas horas de intriga, se especuló con que la posible nueva incorporación podría haber sido Olga Moreno o alguna persona afín al clan Pantoja, ambas de máxima actualidad en la prensa del corazón.

Otro de los colaboradores, que además es de los que más polémica genera es José Antonio Avilés. Es públicamente conocido que la relación entre presentadora y colaborador no es especialmente buena, y este domingo hemos vuelto a ver un claro ejemplo de ello. Unos minutos después del comienzo del programa, Emma se veía obligada a parar la tertulia y advertir seriamente a Avilés, tras su actitud reiterada en los últimos programas.





La advertencia de Emma García a José Antonio Avilés en el plató de 'Viva la vida'

Avilés animaba al público asegurando que Matamoros no tenía tan buena tarde como el resto. Tras sus palabras, Emma le reprendía. "Te voy a decir una cosa. Tú no eres animador, tú eres colaborador, que te veo muy venido arriba", le decía, al ver la actitud del colaborador en el día de regreso de público al plató. Motivo más que suficiente para que Emma no le pase ni una y el programa funcione con normalidad y sin trifulcas.

"Dos minutos antes de comenzar el programa se ha girado al público para expresarles que 'estos no querían que vinierais, pero yo sí'", desvelaba Matamoros ante la sorpresa de la presentadora, que se veía obligada a intervenir para frenar, lo antes posible, lo que podría convertirse en un importante conflicto.









"La gente no es sorda y afortunadamente aquí tenemos un sonido maravilloso. ¿Me estás escuchando o te estás riendo?", eran las contundentes palabras de la presentadora, ante lo que Avilés se quedaba algo cortada y negaba. Emma continuaba con la reprimenda: "Es que cuando hablo me gusta que me escuchen. Te lo digo en serio, ¿Lo has entendido, Avilés?". La seriedad de Emma García ha logrado calmar los ánimos del colaborador y, tras esta contundente advertencia, el programa continuaba su rumbo con relativa normalidad y con los momentos de mayor y menor tensión a los que nos tiene acostumbrados.