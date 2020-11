Elena Cañizares recibe una importante donación en 'Todo es mentira' y Risto Mejide no da crédito

Este fin de semana Elena Cañizares se convirtió en Trending Topic de Twitter. Esta joven es una estudiante de enfermería que quiso utilizar la red social para desahogarse y denunciar la difícil situación que estaba viviendo. La tutiera denunció que estaba siendo presionada por sus compañeros de piso para abandonar la casa tras dar positivo por coronavirus.

Cañizares, sin saber que iba a revolucionar Twitter y alcanzar los medios de comunicación, compartió las conversaciones de WhatsApp en las que sus compañeras la animaban a irse de su casa con desagradables comentarios como: "No te estás poniendo en ningún momento en nuestra piel. Nosotras tenemos una vida, tenemos universidad, tenemos gimnasio y tú no estás pensando en eso".

Tras negarse a abandonar la vivienda e irse a su pueblo, ya que teme contagiar a sus padres, una de sus compañeras la amenazó con denunciarla por la difusión de conversaciones privadas. Por este motivo, Cañizares eliminó el hilo de Twitter, aunque ha seguido pronunciándose en los medios de comunicación.

Es por esto por lo que, este lunes, la joven relizó una conexión en directo con 'Todo es mentira' para hablar al respecto. Tras contestar a las preguntas de Risto Mejide, ha manifestado que se siente muy confusa, ya que no esperaba que esto llegase a tanto. De hecho, tras borrar las conversaciones de Twitter, pidió a los usuarios que dejasen de buscar a sus compañeras de piso.

"Elena, piénsatelo dos veces la próxima vez si no quieres liarla", le aconsejaba el presentador. Después de repasar el chat con sus compañeras y recibir la reprimenda de Risto por su impulsividad, la joven recibió una gran noticia por parte de Manuel Hernández, CEO de Finetwork.

"Un piso súper equipado"

"Desde mi empresa te queremos proponer, para intentar ayudarte, poner a tu disposición un piso en Ciudad Real para que tu puedas seguir estudiando, para que no se te baje ese animo, sigas con esa sonrisa, superes el covid y sigas adelante", comenzó diciendo Hernández, dejando atónita a la joven.

"Como somos una empresa de telecomunicaciones, te vamos a dejar el piso súper equipado de todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones ¿Qué te parece?", concluyó. Ante esta donación, Cañizares, muy emocionada y a punto de echarse a llorar, no pudo pronunciar palabra. "Elena está como nosotros. Yo, sinceramente, no sabía lo que iba a decir Manuel, pero me parece muy bien", sentenció Mejide algo desconcertado para seguir con el programa.