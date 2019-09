El ejemplo de valentía y superación de Mayte García, mujer de Santi Cañizares, en 'Viva la vida'

Hay golpes de la vida a los que no se les puede buscar una explicación, tan solo hay que intentar sacarle un aprendizaje que de más fuerza para seguir adelante con más fuerza. Presisamente esto es lo que ha enseñado a toda la audiencia Mayte García, mujer de Santi Cañizares, junto a Emma García en 'Viva la vida'. Mayte y Santi tenían cuatro hijos, tres de ellos trillizos. El pequeño falleció de cáncer hace algo más un año.

Mayte ha ido al plató con el fin de que lanzar un mensaje de esperanza, fe, serenidad y un enorme aprendizaje que le dejó la muerte de su hijo Santi con cinco añitos, tras batallar una dura enfermedad como es el cáncer. Mayte García ha querido tratar el tema y contar su historia con sinceridad y crudeza, porque el proceso y despedirse de un hijo es de un dolor indescriptible, pero con el fin de dejar en la sociedad un mensaje de fuerza y de concienciación de lo importante que es invertir en la investigación. ''La fuerza que tengo me la dejó mi hijo. Durante este año nunca me he preguntado porqué a mí, Dios da batallas a quien las puede lidiar''. Y ha añadido más: ''Durante los 15 meses que estuvimos entre hospitales sentí que mi misión era que mi hijo volviese a disfrutar de la vida, de sus hermanas, de sus padres y sé que se sentirá orgulloso de la familia que ha tenido alrededor, se fue rodeado de todos y lleno de amor''.

''Soy humana y en los momentos de soledad tengo mis bajones, pero siento paz porque sé que mi hijo está en el cielo. Aprendes a entender que hay que dejarlo ir, porque ver a sufrir tu hijo es lo peor que te puede pasar y cuando ya no quedaba ninguna esperanza no quedaba más que dejarlo partir y que descansase'', ha añadido.

Hay que seguir adelante y vivir sin culpa. ''todos somos humanos, nos equivocamos, tenemos derecho a aprender y hay que vivir siempre en paz. Yo soy feliz pensando así. Mi hijo me hace ser así, pensar en él es sentir paz. Él era muy especial, y aún en un momento tan duro siempre nos enseñó cosas. Era como si supiera que se iba a marchar y en sus últimas horas su mirada me llenó de tranquilidad y paz, era como si me pidiera permiso para irse. Nos enseñó hasta en su último momento''.

Un sobrecogedor testimonio con el que Mayte quiere transmitir un mensaje de coraje, fuerza, valentía, superación y valores. Valorar la vida, por pulsos que pueda echar cuando menos lo esperes. Y no es un mensaje nuevo por la entrevista, Mayte en sus redes sociales comparte diariamente mensajes optimistas y comparte recuerdos de su pequeño: ''Hoy mi corazón late con más fuerza. 365 días sin besarte, sin olerte, sin cantarte... pero el amor hacía tí es tan inmenso que puede con el dolor por tu ausencia. Gracias por hacer tanto bien en el corazón de todos... Un beso al cielo''.

Emma García, sobrecogida por el testimonio, ha despedido muy emocionada a Mayte que se ha marchado del plató recibiendo una ovación con un fuerte aplauso con el que el público ha querido mostrar su calor.