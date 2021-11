Echenique dedica unas palabras a Ana Rosa tras anunciar que sufre cáncer de mama: "Ánimo a Ana Rosa"

Este martes, Ana Rosa Quintana ha vuelto al plató de Telecinco tras el puenta para dar una importante noticia. En las últimas semanas, la presentadora protagonizó varias ausencias en 'El Programa de Ana Rosa'. Esto llamó mucho la atención de los espectadores. Ella se limitó a decir que se encontraba haciendo gestiones o que se iba de puente. Sin embargo, hoy ha querido revelar a sus espectadores el verdadero motivo y ha aprovechado para despedirse de ellos, ya que se alejará de las cámaras durante una temporada.

La propia presentadora ha acudido al plató para informar de que sufre cáncer de mama: "Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros, que también son mi familia. Como Iñaki, como Miguel, como Óscar... Mis compañeros que van a seguir con ustedes", contaba.

"Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado. Como conocen a muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo más normal posible, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora... Esto es un bache, es una prueba. Vosotros sois también parte de mi familia, así que gracias a todos de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora y espero que se lo sigáis dando a mis compañeros. Ellos sí que son el alma del programa, así que nos vamos pronto. Hasta luego", se despedía la presentadora, asegurando que seguiría tras las cámaras echando una mano a sus compañeros.

Esta noticia ha revolucionado la televisión, dado que es la primera vez que la reina de las mañanas desaparece temporalmente de la pequeña pantalla, siendo, además, por un motivo de peso. Por esto mismo, muchos compañeros de profesión y colaboradores que la han acompañado en algunas tertulias se han pronunciado al respecto y no han dudado en mandar mensajes de ánimo a Quintana.

"Toda la fuerza y todo el ánimo a Ana Rosa"

"Toda la fuerza y todo el ánimo a Ana Rosa Quintana y a todas las mujeres con cáncer de mama. Es duro y es difícil pero, afortunadamente, España tiene una sanidad que se cuenta entre las mejores del mundo. Cuidémosla para que nos pueda cuidar de vuelta", declaraba Pablo Echenique. Un mensaje que ha resultado ser muy llamativo, dado que el político ha protagonizado varios enfrentamientos con la presentadora, tanto dentro como fuera de plató.

Incluso, Susanna Griso, su competencia directa, ha querido mandarla un mensaje desde el plató de 'Espejo Público': "Desde aquí, quiero enviar un gran abrazo a una compañera, Ana Rosa Quintana, que sabemos que ha dejado temporalmente el programa para tratarse un cáncer de mama... Ella misma lo anunciaba esta mañana y quiere centrarse en esa lucha contra el cáncer que, afortunadamente, está localizado. Según ha explicado, no tiene metástasis. Ana Rosa, mucho ánimo, mucha fuerza.. Desde aquí, te deseamos una pronta recuperación".

De la misma manera, se han pronunciado otros rostros como Edmundo Bal, Teodoro García Egea, Inés Arrimadas, Macarela Olona o Antonio Maestre. Este último, también fue un colaborador habitual de 'El Programa de Ana Rosa' y siempre se ha mostrado muy crítico con su presentador, concretamente desde que decidieron prescindir de él. Sin embargo, no ha dudado en mandarle un emotivo mensaje a Quintana: "Ojalá todo pase pronto y te recuperes. Mucha fuerza y ánimo".

Ojalá todo pase pronto y te recuperes, @anarosaq



Toda la fuerza y el ánimo del mundo para Ana Rosa Quintana, una mujer valiente y una gran luchadora. Por supuesto que te vas a curar, y lo veremos pronto.



Yo también estoy convencido, @anarosaq, de que superarás la enfermedad y que te tendremos de vuelta muy pronto.



