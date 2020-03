Echenique ataca a Ana Rosa Quintana por unas palabras que ni siquiera dijo 

Se ha convertido en algo de lo más comentado en redes. 'Miguel Lacambra', se convertía en la primera tendencia nacional después de que un diario digital publicara un artículo donde con datos desmontaba que la manifestación de 8M tuviese relación con la propagación del coronavirus en nuestro país.

Este artículo era promocionado por políticos como Pablo Echenique, que lo compartía acompañado del siguiente mensaje: "Las cuentas de ultraderecha están enfadadas porque no pueden rebatir la argumentación del artículo y eso les dificulta seguir atacando a las mujeres. Por eso están haciendo énfasis en un escándalo terrible: ¡Oh Dios mío! ¡Miguel Lacambra es un pseudónimo!".

Las cuentas de ultraderecha están enfadadas porque no pueden rebatir la argumentación del artículo y eso les dificulta seguir atacando a las mujeres. Por eso están haciendo énfasis en un escándalo terrible: ¡Oh Dios mío! ¡Miguel Lacambra es un pseudónimo! https://t.co/d2pKWIy1yE — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) March 26, 2020

La polémica ha surgido cuando varias personas han descubierto que 'Miguel Lacambra', la persona que estaba detrás de este artículo no existía, a pesar de que en su cuenta de Twitter creada este mismo mes ya tenía más de miles de decenas de seguidores. Algo que ha provocado, que el medio 'La Marea' haya tenido que salir con un comunicado explicando que todo esto se trataba de un pseudónimo, y que los datos del reportaje y de la persona que estaba detrás de él habían sido verificados correctamente antes de la publicación de este artículo.

Entre tanta confusión, Ana Rosa Quintana se ha dejado caer por Twitter y parece que le ha tenido que entrar curiosidad por saber de quien se trataba la primera tendencia en España en esos momentos, por lo que no ha dudado en preguntar en su perfil personal con cierto tono irónico aprovechando las respuestas de Echenique: "¿Quién es Miguel Lacambra?¿Dónde trabaja?", preguntaba la periodista.

Quien es Miguel Lacambra? Donde trabaja? — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) March 26, 2020

El ataque de Echenique a Ana Rosa por un bulo que ni siquiera dijo

No ha tardado en contestar el dirigente de Unidas Podemos que lo hacía en forma de ataque a la presentadora de Mediaset “Hola Ana Rosa. Es un pseudónimo. Algo relativamente habitual en los medios escritos: Gerardo Tecé (CTXT), Barbijaputa (eldiario), Fray Josepho (LD), ... Ya que me lees, ¿al final desmentisteis aquel bulo de utraderecha sobre las UVI móvil en casa del Vicepresidente? Un abrazo”, escribía con cierta malicia Echenique.

Hola Ana Rosa. Es un pseudónimo. Algo relativamente habitual en los medios escritos: Gerardo Tecé (CTXT), Barbijaputa (eldiario), Fray Josepho (LD), ...



Ya que me lees, ¿al final desmentisteis aquel bulo de utraderecha sobre las UVI móvil en casa del Vicepresidente?



Un abrazo. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) March 26, 2020

Ana Rosa ha querido aclarar de dónde surgía su curiosidad y ha desmentido el bulo del que le atacaba Echenique, un bulo que ni siquiera salió de la boca de la presentadora ni de ninguno de sus colaboradores: “Pablo es muy fácil, no le conozco y como es un compañero me parece normal saber en qué medio trabajo. Respecto a la UVI MÓVIL no recuerdo haberlo dicho. Si te refieres a un testimonio que había perdido a su padre. Es la opinión de una persona con mucho dolor”, respondía tajantemente la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.

Pablo es muy fácil, no le conozco y como es un compañero me parece normal saber en qué medio trabaja .

Respecto a la UVI MÓVIL no recuerdo haberlo dicho. Si te refieres a un testimonio que había perdido a su padre. Es la opinión de una persona con mucho dolor. — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) March 26, 2020

Echenique se refería con lo del bulo al testimonio que dio en 'El programa de Ana Rosa', una persona que hablaba con el programa después de que sus dos padres hubieran sido víctimas del coronavirus. En esa ocasión, este invitado llegó a asegurar que "Pablo Iglesias tenía una ambulancia en la puerta de su casa mientras deja morir a nuestros mayores”.

Tras la última respuesta de la presentadora, Echenique ha reculado y a moderado las formas, aun así ha continuado recriminando el trabajo de Ana Rosa Quintana a pesar de su dilata trayectoria: "Yo tampoco lo conozco Ana Rosa, ahí no te puedo ayudar. Respecto de la UVI móvil. Mis condolencias y un abrazo al familiar del fallecido. Dicho esto, pregunto, ¿cuando alguien emite en directo una "opinión" que es un bulo no se le dice con respeto que eso no es verdad?", terminaba el político al que parece que Ana Rosa ha dejado de contestar.

Yo tampoco lo conozco Ana Rosa, ahí no te puedo ayudar.



Respecto de la UVI móvil. Mis condolencias y un abrazo al familiar del fallecido. Dicho esto, pregunto, ¿cuando alguien emite en directo una "opinión" que es un bulo no se le dice con respeto que eso no es verdad? �� — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) March 26, 2020

Ana Rosa entrevista a Pablo Echenique en su programaMediaset España

