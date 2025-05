Kasatkina deja sin octavos de final a Paula Badosa

Publicado el 31 may 2025, 12:42 - Actualizado 31 may 2025, 13:05

La española Paula Badosa, décima favorita, cayó en tercera ronda de Roland Garros, donde no pudo con la australiana Daria Kasatkina, 17 del mundo, que le derrotó 6-1 y 7-5, en una hora y 33 minutos. Es la tercera participación consecutiva que la jugadora española cae en tercera ronda, tras 2022 y 2024, mientras que en 2023 estuvo ausente por lesión.

Kasatkina, de 28 años, recientemente nacionalizada australiana, alcanza los octavos de final de Roland Garros por cuarta vez en su carrera, en un torneo en el que jugó las semifinales en 2022, cuando todavía era rusa.

La reciente ganadora de Charleston buscará un puesto en cuartos de final contra la rusa Mirra Andreeva, semifinalista del año pasado con 18 años y actual 6 del mundo, entrenada por la española Conchita Martínez, que venció a la kazaja Yulia Putintseva, 31 del mundo, que disputaba la tercera ronda por cuarta vez.

Badosa no pudo firmar una tercera remontada en el Grand Slam de tierra batida, aunque amagó con hacerlo tras un primer set muy negativo. En el segundo, cuando la española había logrado romper una racha de ocho juegos consecutivos de la australiana, hubo una pequeña interrupción por la lluvia.

La española pareció entonces más metida en el partido, capaz de presentar una resistencia que no se había visto en el primer set. Pero Kasatkina no se vino abajo, mantuvo el nivel alto y Badosa no pudo aguantar el nivel, cediendo su servicio en el duodécimo juego y con él el partido.