Raúl Moro critica la implicación de Ronaldo en el Real Valladolid: "Podría haberse involucrado más"

Raúl Moro ha repasado su temporada y la del Real Valladolid en una entrevista en 'Mundo Deportivo' aprovechando su convocatoria con la selección de Cataluña, que jugó y ganó a Costa Rica en un amistoso el pasado miércoles.

"No es agradable bajar cuando acabas de ascender", empezaba diciendo. Y añadía: "Ha sido un palo grande, pero ya no se puede hacer nada. Ahora pensamos en hacerlo mejor el año que viene".

El joven futbolista está "satisfecho" con su temporada a nivel individual e intentó dar con la clave del descenso del Valladolid a Segunda División. "Lo normal es culpar al club, pero los responsables somos los futbolistas", explicaba.

El futbolista blanquivioleta también habló sobre su futuro en la entrevista a 'Mundo Deportivo' y comentó: "Estoy genial en el Valladolid. Tengo tres años más de contrato y no pienso en nada más". Y añadía en referencia a su fichaje frustrado por el Ajax: "Lo veíamos con buenos ojos. Era muy buena opción, pero llegó la lesión y respeté la decisión del club. Hemos seguido hablando, pero hasta que no finalice la Eurocopa no creo que pase nada".

Moro también reconoció el interés de Osasuna por ficharle, pero se mostró firme ante una posible salida. "Todo se decidirá en agosto", aseveró.

Para finalizar, quiso dar su punto de vista sobre la gestión y la implicación de Ronaldo al frente del Valladolid y se mostró muy tajante. "Todos queremos recibir el cariño del club y más aún del propietario. Nos gusta que estén en el día a día y podría haberse involucrado más", contaba.

"Le hemos visto pocas veces a lo largo de la temporada. Estuvo presente en un tramo clave cuando jugábamos contra rivales directos y esa fue la única vez en la que hablamos con él", cerraba Raúl Moro.