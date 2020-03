El duro repaso de Jorge Javier a Inés Arrimadas

Jorge Javier Vázquez no se caracteriza por callarse a la hora de dar su opinión sobre la política. Conocidas son sus simpatías por políticos como Pedro Sánchez o Manuela Carmena y su rechazo por otros como Santiago Abascal. Ahora, el presentador ha dado su opinión sobre la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

El presentador de Telecinco ha atacado con virulencia a la recién elegida líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. En su artículo en la revista Lecturas, Jorge Javier empieza con dureza: "Inés Arrimadas es una de los peores cosas que se puede ser en esta vida: una pesada. Porque hay gente que de tan antipática resulta simpática, gente con una arrogancia divertida, gente que tiene la capacidad de convertir un defecto en una burbuja chispeante y arrebatadora. Pero lo de ser una persona pesada no tiene solución", empieza Jorge Javier Vázquez sus ataques a la política de Ciudadanos.

Lo de ser una persona pesada no tiene solución, porque por mucho que te lo digan, no solo no te lo crees, sino que piensas que te lo reprochan por envidia. https://t.co/gvBmwF3v6F