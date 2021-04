Golpe profesional para Sandra Barneda: dañado uno de sus proyectos más ambiciosos

Sandra Barneda es, sin duda, uno de los rostros que cotizan al alza en Mediaset. La presentadora ha superado con éxito la dura prueba que consistía en sustituir a Mónica Naranjo al frente de "La isla de las tentaciones". El polémica reality ha conseguido un notable dato de audiencia y el público ha valorado de forma muy positiva la forma en la que Sandra Barneda ha dirigido tanto el programa en el Caribe como en los debates. El 2020 fue un gran año además para ella porque consiguió ser finalista del Premio Planeta con el libro "Un océano para llegar aquí". Gracias a esta distinción recibió 150.000 euros como premio.

Pero no todo le ha salido bien a Sandra Barcena en el plano profesional. Según informa la revista "Semana", la periodista ha querido contar a aquellos que algún día quieren ser como ella sus técnicas para actuar con soltura frente a la cámara y enamorar a la audiencia. "El poder de comunicar", se llama el taller.Además se señala que "Sándra Barneda, con más de 25 años de experiencia como presentadora de televisión, te ayudará a trabajar todo tu potencial como comunicador", se explica en la hoja publicitaria.

En un primer momento, la intención es que ese curso, que arrancaba en abril y duraba seis semanas costara 995 euros por alumno. Sin embargo, ahora está casi a la mitad y se ha retrasado hasta mayo. Concretamente, las seis semanas aprendiendo con Sandra Barneda cuestan 597 euros. Según la revista, "se desconoce el número de plazas que quedan libres, no obstante, a día de hoy el plazo está abierto, por lo que todavía no se ha colgado el cartel de ‘no hay entradas’".

SANDRA BARNEDA: PERIODISTA, PRESENTADORA... Y ACTRIZ

ANTONIO QUILEZ

Al contrario que muchos comunicadores de Telecinco, Barneda cuenta con un título universitario, dado que se licenció en la Facultad de Ciencias de la Información de la UAB. Además, también está diplomada por el Colegio de Teatro de Barcelona, por lo que cuenta con una breve carrera como actriz. Además de su recorrido por varias emisoras, la periodista también cuenta con una trayectoria como redactora. Hace años se puedo leer a Barneda en El Periódico de Catalunya o Elle. Asimismo, antes de convertirse en un conocido rostro de Mediaset, trabajó en Televisión Española, tanto en Teledeporte (1997) como en 'L'Informatiu Cap de Setmana' (1998). A principios de los 2000 también se le pudo ver en Antena 3 en 'El Bus' y como colaboradora de las 'Noticias Fin de Semana', junto a Pedro Piqueras y Manu Sánchez.



Barneda no ha aparecido solo como presentadora en la pequeña pantalla, ya que también ha ejercido como actriz. A principios de los 2000 hizo un pequeño cameo en 'Al salir de clase' como Begoña y en 'Compañeros' (Antena 3) como profesora de baile y ,en 2002, interpretó a una psicóloga durante tres episodios en 'Javier ya no vive solo' (Telecinco). Asimismo, en 2001, participó en la obra de teatro 'Aprobado en castidad', de Narciso Ibáñez Serrador. Es por esto por lo que, en varias ocasiones, ha confesado que le gustaría seguir alargando su trayectoria interpretativa, incluso dedicarse al cine o producir un largometraje.



La presentadora mantiene una relación muy estrecha con su familia, a pesar de que ellos siguen viviendo en Barcelona. Asimismo, siempre ha mostrado el amor por su hermana Yolanda, con quien comparte su pasión por escribir y actuar, además de por su hijo. Barneda se ha dejado ver en multitud de ocasiones junto a su sobrino, con quien adora compartir tardes de cine. No obstante, no todo siempre le fue tan fácil. Procedente de una familia humilde, ya que sus padres eran pintores, tuvieron que pasar por momentos muy complicados. Sus padres vieron morir a su primera hija en sus manos como consecuencia de "una negligencia médica". De la misma manera, también perdió a su hermano mayor tras diez años luchando contra la leucemia. Por otro lado, a pesar de haber superado tantos obstáculos y del cariño que se tienen, la comunicadora estuvo 9 meses sin hablarse con sus padres.

