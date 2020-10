Sorpresa por lo que ha pasado en 'Sálvame' tras saberse que Sandra Barneda es finalista del Premio Planeta

Desde hace unos años, Telecinco se hizo eco de la tensa relación entre Sandra Barneday algunos colaboradores de 'Sálvame', en concreto con Jorge Javier Vázquez. Por este motivo, el año pasado, sus compañeros de de cadena hablaron mal de ella en una artículo para 'Lecturas'.

"Es perfeccionista al límite, el ambiente de trabajo era complicado porque no permitía ningún error. Para parte del equipo era difícil, algunos abandonaron el programa", afirmaron, haciendo alusión a su trabajo durante 'Supervivientes'.

Asimismo, su relación cordial con Barneda se ha comprobado este jueves en el plató de 'Sálvame'. Ayer se anunció que, dado su gran momento profesional por su participación en 'La Isla de las Tentaciones' y su novela 'Un océano para llegar aquí', la periodista ha sido seleccionada como finalista del premio Planeta. Fue entonces cuando se vio como sus compañeros de Mediaset ignoraban la noticia mientras ella lo celebraba por todo lo alto.

Barneda no pudo asistir a la gala al haber dado positivo en coronavirus. No obstante, para estar presente de alguna manera, la comunicadora realizó una videollamada desde su casa de Madrid, ya que hicieron todo lo posible para poder tenerla en el acto. Lo contrario que el equipo de 'Sálvame', ya que no se molestaron en dedicar parte de su contenido a dar la noticia ni a dar la enhorabuena a una compañera.

A pesar de ser un rostro popular de Mediaset, la noticia no se reveló en la cadena hasta que llegó el turno de los Informativos, lo que resultó ser llamativo para los espectadores al saber que todos ellos comparten cadena. De la misma manera, los compañeros de la tarde tampoco hicieron ninguna referencia al respecto ni la felicitaron públicamente a través de las redes sociales.

Esta actitud ante Barneda ha llamado la atención de muchos, ya que otros comunicadores de la casa, que fueron galardonados, protagonizaron parte de todos los espacios de Mediaset, como cuando Máximo Huerta ganó el premio Primavera 2014 con 'La noche soñada' o cuando Pilar Eyre resultó finalista de Planeta, el mismo año, con 'Mi color favorito es verte'.