Todo lo que no sabías de Sandra Barneda: su nombre real, dos tragedias y su relación con Belén Esteban

Sandra Barneda es una periodista a la que hemos podido ver en diferentes facetas dentro de los medios de comunicación. En los inicios de su carrera fue locutora en Radio Sant Cugat, RN4, Flash FM, COM Ràdio, Catalunya Ràdi... Asimismo, dio su gran salto a la televisión en 2009 con un contrato con Mediaset.

Dentro de la cadena hemos podido verla en populares programas como 'De buena ley', 'La Noria', 'El gran debate', 'Hablé con ellas', 'Supervivientes', 'Gran Hermano', 'El Programa de Ana Rosa', como sustituta de Ana Rosa Quintana durante el verano, y 'La Isla de las Tentaciones', donde se encuentra trabajando actualmente. No obstante, la primera vez que apareció en la pequeña pantalla fue como personaje secundario en 'Al salir de clase' y 'Compañeros'.

A pesar de llevar tantos años compartiendo momentos con Barneda, gracias a su destacada participación en televisión, hay muchos aspectos de su vida que resultan desconocidos para los espectadores.

Formación

Al contrario que muchos comunicadores de Telecinco, Barneda cuenta con un título universitario, dado que se licenció en la Facultad de Ciencias de la Información de la UAB. Además, también está diplomada por el Colegio de Teatro de Barcelona, por lo que cuenta con una breve carrera como actriz.

Sandra Barneda

Sus inicios

Además de su recorrido por varias emisoras, la periodista también cuenta con una trayectoria como redactora. Hace años se puedo leer a Barneda en El Periódico de Catalunya o Elle. Asimismo, antes de convertirse en un conocido rostro de Mediaset, trabajó en Televisión Española, tanto en Teledeporte (1997) como en 'L'Informatiu Cap de Setmana' (1998). A principios de los 2000 también se le pudo ver en Antena 3 en 'El Bus' y como colaboradora de las 'Noticias Fin de Semana', junto a Pedro Piqueras y Manu Sánchez.

Trabajo como actriz

Barneda no ha aparecido solo como presentadora en la pequeña pantalla, ya que también ha ejercido como actriz. A principios de los 2000 hizo un pequeño cameo en 'Al salir de clase' como Begoña y en 'Compañeros' (Antena 3) como profesora de baile y ,en 2002, interpretó a una psicóloga durante tres episodios en 'Javier ya no vive solo' (Telecinco).

Asimismo, en 2001, participó en la obra de teatro 'Aprobado en castidad', de Narciso Ibáñez Serrador. Es por esto por lo que, en varias ocasiones, ha confesado que le gustaría seguir alargando su trayectoria interpretativa, incluso dedicarse al cine o producir un largometraje.

Sandra Barneda

Escritora

También cuenta con una faceta como escritora. Barneda ha escrito varios libros: 'Reír al viento' (2013), 'La tierra de las mujeres' (2014) y 'Cómo construir una superheroína' (2014), 'Hablarán de nosotras' (2016), 'Las hijas del agua' (2018) y 'Un oceáno para llegar a ti', por la que ha quedado finalista del Premio Planeta de Novela 2020.

Sandra Barneda

Vida familiar

La presentadora mantiene una relación muy estrecha con su familia, a pesar de que ellos siguen viviendo en Barcelona. Asimismo, siempre ha mostrado el amor por su hermana Yolanda, con quien comparte su pasión por escribir y actuar, además de por su hijo. Barneda se ha dejado ver en multitud de ocasiones junto a su sobrino, con quien adora compartir tardes de cine.

No obstante, no todo siempre le fue tan fácil. Procedente de una familia humilde, ya que sus padres eran pintores, tuvieron que pasar por momentos muy complicados. Sus padres vieron morir a su primera hija en sus manos como consecuencia de "una negligencia médica". De la misma manera, también perdió a su hermano mayor tras diez años luchando contra la leucemia.

Por otro lado, a pesar de haber superado tantos obstáculos y del cariño que se tienen, la comunicadora estuvo 9 meses sin hablarse con sus padres, ya que ellos, en un principio, no aceptaron quien de verdad era.

Su verdadero nombre

La presentadora es conocida como Sandra Barneda Valls. Lo que muchas personas no saben es que ese no es su nombre real, ya que sus padres la bautizaron como Alejandra. Sin embargo, su nuevo nombre resulta ser muy similar al que emplea actualmente.

Su hogar

Aunque por razones profesionales ya no vive en Barcelona, lo considera su verdadera casa. Es por esto por lo que todavía mantiene su casa allí, donde no duda en escaparse cuando puede. Esta se encuentra a unos metros de la catedral de Barcelona, próxima a la plaza de Cataluña y junto a las Ramblas.

Además, para encontrarse más cerca del trabajo, también está construyendo un hogar en Madrid. Su piso se encuentra en la capital, en el paseo del Prado, a escasos metros tiene la plaza de Neptuno y el museo Thyssen-Bornemisza.

Canal de YouTube

Como consecuencia de una mala racha en Telecinco, ya que cancelaron todos los formatos en los que participaba ('La Noria', 'El gran debate', 'Hable con ellas', 'Un tiempo nuevo'...), decidió generar su propia información y crear un formato a su gusto en YouTube. "No he podido dirigir ni hacer lo que me apetece en televisión, así que me hago youtuber. Estoy harta de pasar de puntillas por las cosas, soy intensa, hay que atreverse y crear comunidad. Te voy a mostrar lo que soy y lo que me interesa", confesó en el vídeo de presentación de su canal.

Enfrentamiento con Belén Esteban

Su tensa relación con 'Sálvame'comenzó cuando Barnerda invitó a Belén Estebana 'Trencadís', formato de 8TV. El objetivo del programa era que un político a favor de la independecia de Cataluña debatiese con Esteban. Sin embargo, todos los personajes con los que contactó el espacio se negaron a hacer un cara a cara con La Princesa del Pueblo.

Este hecho desencadenó un enfrentamiento entre la presentadora y la invitada, además de con Jorge Javier Vázquez, quien salió en defensa de su compañera y definió como "humillante" la razón por la que querían llevar a la colaboradora de 'Sálvame' al plató. A pesar de que siempre se mantiene al margen, dado que estaba faltando el respeto a su programa y su profesionalidad, Barneda le contestó y le dijo que "no entendía como él precisamente hacía un comentario así trabajando en un programa en el que se humilla a las personas".

Jorge Javier contra Sandra Barneda y el intento de humillación,por parte de Trencadis,a Belén Esteban #yoveosalvamepic.twitter.com/9e9GzqH4pO — Raúl Ernman (@RaulErnman) September 23, 2015

Mala relación con Jorge Javier Vázquez

Después de muchos rumores, en febrero, muchos medios de comunicación anunciaron que Vázquez y Barneda no se soportaban. La periodista se pronunció al respecto, pero no quiso dar detalles ni dejo nada en claro. Sin embargo, no negó que existiese ese tan comentado mal rollo entre ambos: "No soporto levantarme pronto. Pero... A Jorge Javier Vázquez lo respeto y aprecio como profesional y compañero. Con nuestros encuentros y desencuentros y nuestras miradas más allá de lo evidente", aclaró.

No obstante, este año parece que enterraron el hacha de guerra cuando Sandra Barneda acudió a 'Sálvame' para hablar de su vida privada, ya que ambos pasaron por una situación similar. "Tus lloros me llegaron al alma", le reconoció Vázquez.