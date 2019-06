Jorge Javier, muy dolido: "No me mandaste un mensaje cuando estuve a punto de morirme"

Jorge Javier Vázquez está últimamente muy bromista y es que el presentador está como nuevo después de haber sufrido el ictus hace meses. Lo cierto es que está completamente renovado y con muchas ganas de trabajar y aunque muchas veces parezca que ya se le ha olvidado de su vida ese episodio, nada es así. Durante la gala de este jueves, Oriana Marzoli vivió uno de los momentos más bromistas de toda la noche y fue con el presentador de "Sálvame", que como ya sabemos tienen muy buena relación aunque a veces hayan chocado de manera frontal en los platós de televisión donde han coincidido.

La broma de ayer fue bastante dura, y es que Oriana Marzoli, que estaba en plató para recibir a su amiga Violeta, quedó en vergüenza cuando su amigo y moderador dentro del plató de "Supervivientes" le recriminó que no se hubiese preocupado después de haber sufrido el ictus: "No me mandaste un mensaje cuando estuve a punto de morirme" fueron las palabras exactas que el presentador le dijo nada más que la extronista de MyHyV entró al espacio.

Lo cierto es que todos estos comentarios fueron con un tono bromista bastante notable, ya sabemos que al presentador le encanta 'fastidiar' a los colaboradores y personas que estén en el plató para que den mucho más juego. Lo cierto es que Oriana Marzoli reconoció que le debería de haber hablado y además confesó que hasta su propia madre le dijo que tenía que escribirle. No lo hizo porque todo esto ocurrió en GH VIP y recordemos que la extronista decidió abandonar a los pocos días de que empezara el reality y por eso se pensaba que el presentador estaría enfadado con ella.