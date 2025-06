Kyrgios, tras ser rechazado por la BBC como comentarista de Wimbledon: "Alguien que ha ganado a Federer, Nadal, Murray y Djokovic da otra visión"

Hace varios días que Nick Kyrgios fue rechazado por la BBC para contar con él como comentarista de los partidos de Wimbledon en la edición de este año, después de las críticas contra la cadena por la elección del australiano el año pasado.

Para este 2025, la BBC contará con el actual 108 del mundo, el estadounidense Chris Eubanks. Kyrgios defiende que su presencia como comentarista sería más enriquecedora: "Es una pena, pero seguramente ellos pierdan más que yo. Entiendo que tenga a Chris Eubanks pero él no ha ganado al mejor tenista de todos los tiempos en varias ocasiones. Cuando alguien ha vencido a Federer, a Nadal, a Murray y a Djokovic y puede dar un punto de vista fabuloso. Me resulta muy extraño que no quieras que esa persona aporte su conocimiento a los aficionados al tenis. Pero bueno, estoy seguro de que nuestros caminos volverán a cruzarse", dijo un Kyrgios que promete aportar a las retransmisiones "humor, conocimiento, y buen rollo".

"Sé que soy un gran comentarista", dijo en esa entrevista publicada este domingo por The Guardian: "Durante 20 años solo he jugado, he estudiado y he respirado este deporte. También creo que el tenis necesita de comentaristas que digan cosas que no todo el mundo dice".

kyrgios, y su relación con wimbledon

Kyrgios no participa en Wimbledon desde 2022, cuando alcanzó la final que perdió frente a Novak Djokovic, tras haber derrotado a Rafa Nadal en semifinales, si bien en 2019 fue precisamente víctima del manacorí, que ganó en segunda ronda en cuatro sets.