La plantilla del Atlético de Madrid, confiada en el pase a octavos del Mundial de Clubes: "El equipo cree"

El Atlético de Madrid se juega este lunes a las 21:00 pasar a los octavos de final del Mundial de Clubes. Varios son los escenarios que se abren para que el conjunto colchonero siga con vida en Estados Unidos y no diga adiós directamente a la temporada 2024-2025. El primero de ellos consiste en ganar por tres goles o más de diferencia al Botafogo, su rival de mañana en el Estadio Rose Bawl de Los Ángeles. Si gana o empata al conjunto brasileño y el PSG no es capaz de empatar o ganar al Seattle Sounders, también tendría asegurado el pase a octavos. Ahora bien, si el equipo de Simeone no vence al Botafogo, no tendría ninguna opción de estar en la fase final del Mundial de Clubes.

Oblak, Sorloth y julián hablan ante los medios

Tres jugadores del Atlético de Madrid prestaron declaraciones a los medios de comunicación presentes en territorio americano. El primero en hablar fue un Sorloth que hasta el momento no ha estrenado su casillero de goles en el torneo. Mañana él y su equipo necesitan meter el mayor número de goles posibles y el delantero noruego es consciente de ello: "Por supuesto, sientes la responsabilidad cuando eres un delantero y estás en el campo para hacer goles, pero creo que el equipo ha demostrado en el pasado que podemos hacer muchos goles. Tenemos, creo que, 12 partidos en los que hemos ganado con tres goles o más en la última temporada, así que sabemos que tenemos una oportunidad, solo tenemos que mantenernos enfocados".

El propio Sorloth destacó la importancia de dejar la portería a cero en este partido tan importante: "Por supuesto, no es solo para nosotros, es para los atacantes y para todo el equipo. Tenemos que trabajar duro y si dejamos un gol, tenemos que marcar cuatro, así que esa es la posición en la que estamos. Tenemos que prepararnos como cualquier otro partido, pero con la mentalidad de que tenemos que ganar muchos goles."

Después de Sorloth, le tocó el turno a Oblak, quién empezó el Mundial de Clubes recibiendo cuatro goles del PSG y solo uno por parte del Seattle Sunders. El meta esloveno del Atlético es consciente del desafío que tienen por delante: "Es un reto complicado, pero al final hay posibilidad. No tenemos que pensar cómo van a salir otros resultados, sino al final depende de nosotros. Es decir, es un reto donde hay que marcar muchos goles y no encajar. Yo creo que tenemos equipo y jugadores para poder hacerlo".

Antonio Ruiz, enviado especial de la Cadena Cope al Mundial de Clubes, le preguntó al capitán rojiblanco si desde el vestuario creían en el 'milagro' de mañana y este no dudó: "El equipo cree y eso es lo más importante."

Ya para terminar, Julián Álvarez se expuso ante la cantidad de micrófonos y móviles para responder a todas las preguntas posibles. El ariete argentino destacó que "mañana tenemos que ser efectivos y contundentes” y que "los goles van a ir llegando”.