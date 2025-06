El enfado de Pedro Martínez con los árbitros tras el Real Madrid-Valencia Basket: "Estoy un poquito quemado"

El Real Madrid consiguió doblegar al Valencia Basket en la prórroga del segundo partido de la final por el título en la ACB por 102-96.

Con este triunfo, los de Chus Mateo han puesto el 2-0 en la serie, y a están a uno del título. La serie viaja ahora a Valencia donde se disputará allí el tercer encuentro el próximo miércoles.

Al término del partido se vio al técnico del Valencia, Pedro Martínez, bastante molesto por los colegiados, como mostraron las imágenes de nuestros compañeros de Movistar+

El propio Pedro Martínez atendía a Movistar+ y destacó la diferencia en los tiros libres: "Ellos han metido canastas muy importantes, han ido a la línea de tiros libres muy fácil. A nosotros nos ha costado mucho más ir".

El técnico lamentó haber jugado mal los últimos segundos del partido y ya "a pensar en el siguiente".

rueda de prensa

Un Pedro Martínez que reconoció en rueda de prensa que se marcha "quemado" con el arbitraje de los últimos minutos, que han sido "un despropósito" y que ha contado con "acciones muy decisivas" que no puede "entender".

El técnico catalán incidió en un tapón que consideró ilegal realizado por Walter Tavares a una bandeja del dominicano Jean Montero y en un triple de Brancou Badio que no valió por una falta previa.

"Ninguno de los tres árbitros ha pitado para ir a revisarlo. Y, claro, si no pitan, no se puede revisar. Son árbitros muy expertos, que saben cuándo sí (se puede ir a revisar) y cuándo no", criticó el catalán sobre la acción de Tavares, en referencia a que si los árbitros no pitan, el técnico no puede solicitar un 'challenge'.

"Estoy un poquito quemado con determinadas acciones que han pasado en el partido. Nosotros en el bus analizamos el partido y espero que los otros estamentos de la liga también lo hagan. No para que digan ha habido 6 y 4 acciones mejorables. Que hagan un análisis personal", recalcó el técnico.